Зокрема, законопроєкт дасть можливість чітко зрозуміти, скільки в Україні військовозобов'язаних, у якому стані вони перебувають. Це 24 Каналу зауважив політолог Ігор Рейтерович.

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"Дуже багато речей, які там закладені, потрібні. Вони повинні насамперед дати можливість чітко зрозуміти, скільки в нас військовозобов'язаних, у якому стані вони перебувають. Уже виходячи з цього, Генштаб, Збройні сили України будуть визначати для себе потребу у тій чи іншій кількості людей, яких треба мобілізувати", – сказав він.

Питання демобілізації

Ігор Рейтерович зазначив, що українські військові розчаровані відсутністю у законопроєкті про мобілізацію конкретної дати щодо демобілізації. Це був важливий та символічний крок для них.

Для них це було важливо не з погляду, що вони після цієї дати відразу, наприклад, напишуть заяви та підуть зі Збройних сил України. Це просто для розуміння хоча б частково свого майбутнього. Це був би більше такий символічний крок,

– підкреслив він.

Як свідчить досвід багатьох інших країн, які займалися питаннями демобілізації, мінімум 75% військових після завершення цього терміну продовжували контракти, залишалися на службі. В Україні, можливо, ця цифра була б навіть вищою. Військовим важливо було б розуміти, що дата названа.

"Це, мабуть, ключовий недолік, який тут є. Його обіцяють виправити. Але тут все впирається в питання, коли це саме буде зроблено. І правильним, мабуть, рішенням було б зараз дещо прискорити мобілізацію для того, щоб забезпечити адекватну ротацію нашим хлопцям та дівчатам, які вже достатньо давно перебувають безпосередньо на лінії фронту", – вважає політолог.

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