Государство будет видеть, на кого может рассчитывать, – Вениславский про закон о мобилизации

Член Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский высказался о законопроекте по мобилизации. Парламентарий отметил, что эта инициатива непременно поможет нашему государству.

По словам Вениславского, благодаря законопроекту о мобилизации государство будет видеть на кого может рассчитывать в отражении вражеской агрессии.

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Вениславский высказался о законопроекте о мобилизации

Член комитета Верховной Рады отметил, что проект закона о мобилизации поможет верифицировать данные о военнообязанных. Кроме того, инициатива минимизирует риски злоупотреблений в процессе получения отсрочки или бронирования.

Законопроект о мобилизации поможет навести порядок в этом вопросе и увидеть мобилизационный потенциал Украины,

– сказал Вениславский.

По словам парламентария, цель этой инициативы, чтобы все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет обновили персональные данные, касающиеся воинского учета. На это отведено 60 дней.

"После этого государство будет видеть полную картину, на кого оно может рассчитывать, какой у нас мобилизационный потенциал", – отметил член комитета Рады.

В законопроекте также предусмотрена обязанность военнообязанных, которые передвигаются по территории Украины, иметь с собой военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.

Когда законопроект о мобилизации вступит в силу

Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект о мобилизации, за который накануне во втором чтении проголосовали депутаты Верховной Рады. Закон вступит в силу через 1 месяц после публикации в газете "Голос Украины".

В среду, 17 апреля, закон о мобилизации был опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины". Итак, новый закон заработает уже с 18 мая.

После этого мужчины в возрасте 18 – 60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг (ЦНАП) или в электронном кабинете призывника.

После того, как закон о мобилизации вступит в силу, определенное время продлится переходный период – для того, чтобы военнообязанные могли обновить данные через электронный кабинет, ЦНАП или ТЦК.