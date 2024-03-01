Будут ли электронные повестки в законе о мобилизации: разъяснение Комитета

Сейчас в Украине меняют законодательные принципы по всеобщей мобилизации. В законопроекте, который сейчас дорабатывает Комитет, речь шла о том, что военнообязанным будут вручать электронные повестки. Этот момент вызвал дискуссии, а затем его решили пересмотреть.

Член Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина" рассказал, что профильный комитет отклонил электронные повестки. При этом регистрация в электронном кабинете призывника остается как право, а не как обязанность.

Смотрите также От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово

"Один из ключевых моментов касается электронного кабинета призывника и возможности оповещения в электронном формате о необходимости явиться в ТЦК и СП. Это фактически альтернатива электронных повесток – мы от этого также отказались, оно не нашло поддержки в комитете", – пояснил нардеп.

Как насчет мужчин за рубежом

По словам Вениславского, мужчины, которые находятся за рубежом, смогут обновить свои данные в электронных кабинетах. Однако повесток они не будут получать – в законопроекте о мобилизации не предусмотрен механизм, который бы это регулировал.

Мы оставили возможность, прежде всего лицам, которые находятся за пределами Украины, воспользоваться электронным кабинетом для дистанционного обновления данных без въезда в Украину, поскольку, очевидно, что потом возникнет проблема с возможностью их выезда,

– добавил Вениславский.

Внимание. Прежде всего речь о студентах, которые учатся за рубежом, а также о тех мужчинах, которые выехали еще до войны.

Поэтому, все способы вручения повестки остаются, кроме отправки в электронном кабинете.

"В бумажном виде, вручение под видеофиксацию или другими путями при условии фиксации, что человек ее получил", – добавил Вениславский.

К теме Призыв в марте: какие специальности нужны ВСУ, категории мужчин, которых мобилизуют

Законопроект о мобилизации: последние новости