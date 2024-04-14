Зеленский подпишет закон о мобилизации в течение 2 недель, – вице-спикер Рады
Верховная Рада 11 апреля приняла новый закон о мобилизации. Стало известно, когда его подпишет президент.
Так, заместитель председателя Верховной Рады прогнозирует, что Владимир Зеленский подпишет соответствующий закон в течение двух недель. Об этом Александр Корниенко заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Когда Зеленский подпишет закон о мобилизации
"Оптимистично, за следующие две недели он будет опубликован и вступит в силу, а дальше нужно отсчитывать определенные сроки, потому что часть норм сразу действует, а некоторые – за месяц", – сказал Корниенко.
Также, по его словам, пока в парламенте не зарегистрировано никаких постановлений, которые бы блокировали подписания принятых изменений в закон о мобилизации.
Мы ждем еще один день эти постановления. За два предыдущих их не было. И это хороший знак. Я думаю, что с понедельника спикер сможет его подписать, направить на подпись президенту. У президента будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет,
– подчеркнул вице-спикер.
Кстати, перед подписанием закона ОП будет проверять его на соответствие Конституции.
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Что еще надо знать
- После того, как Рада приняла закон, его должен подписать председатель парламента – Руслан Стефанчук. После закон безотлагательно направляют президенту.
- Глава государства может подписать или вернуть его на повторное рассмотрение.
- В соответствии со статьей 94 Конституции Украины закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального обнародования, если иное не предусмотрено самим законом. Однако, не ранее дня его опубликования.
- Согласно карточке законопроекта, его еще не подписал председатель Верховной Рады.