Мобилизация в Украине: надо ли идти в ТЦК после 18 мая, если уже обновил данные

Украинцы должны обновить данные в течение 60 дней после вступления в силу нового закона о мобилизации. Если граждане сделали это раньше, то снова идти в ТЦК им не нужно.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Если гражданин хочет уточнить свои данные по закону, то он это может сделать после вступления в силу закона. Но никто не запрещает обратиться сейчас. Потому что обновление данных – это обязанность каждого военнообязанного,

– пояснил он.

Обновление данных для военнообязанных

Закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 года. Минобороны Украины опубликовало основные изменения , которых стоит ждать украинцам.

Истомин отметил, что если военнообязанный обновит данные сейчас, то потом уже не будет необходимости появляться в военкомате.

Есть закон Украины о едином государственном реестре военнообязанных. Там есть перечень персональных данных. Если гражданин обновил все данные, которые там есть, и ничего не изменилось, это могут быть данные хоть за 2022 год, но они актуальны, то в обновлении они не нуждаются,

– добавил Роман Истомин.

Также важно, что после обновления данных тоже придется пройти врачебную комиссию. Пригодность к службе устанавливают ВВК, в состав которых входят гражданские врачи, которые не имеют никакого отношения к ТЦК и СП. В то же время информация о пригодности, которую и определяет ВЛК, является одним из пунктов военно-учетных данных.

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