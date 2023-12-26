Новый законопроект о мобилизации: какие основания для увольнения с военной службы предлагают
Новый законопроект о мобилизации и прохождении военной службы зарегистрировали в Верховной Раде. В документе также обозначили условия, при которых можно уволиться с военной службы.
Законопроекты зарегистрировали в Раде поздно вечером 25 декабря. Впрочем, подчеркиваем, что их еще будут обсуждать и вносить правки, поэтому предложенные положения не окончательны, передает 24 Канал.
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Кто из мобилизованных может уволиться со службы
В новом законопроекте предлагают несколько условий для увольнения со службы. Стоит добавить, что они не имеют существенных отличий от предыдущего закона, но некоторые правки все же есть.
Так, для увольнения со службы военных по призыву предлагают следующие условия:
- освобождение из плена;
- избрание нардепом, депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым;
- окончание срока службы – в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев.
Кроме того, в новом законопроекте предлагают основания для увольнения мобилизованных в следующих случаях:
- в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе,
- по состоянию здоровья,
- на основании заключения ВЛК о непригодности к военной службе (возможно с пересмотром через 6-12 месяцев),
- при наличии инвалидности I или II группы,
- в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы,
- по семейным обстоятельствам,
- в связи с проведением организационных мероприятий в разведывательных органах Украины,
- в связи с освобождением из плена,
- в связи с сокращением штатов,
- в связи с избранием народным депутатом Украины, депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым,
- в связи с окончанием срока службы – в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев.
Кто будет отсрочку по новому законопроекту
В новом законопроекте очерчен ряд категорий, которые будут иметь право на отсрочку. В частности, говорится о:
- лицах, имеющих жену (супругу) из лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;
- людях, являющихся опекунами лица с инвалидностью I или II группы, признанной судом недееспособной;
- членах семьи первой степени родства лица с инвалидностью I группы, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы (не более одного члена семьи) при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления по ним ухода;
- членах семьи первой степени родства лица с инвалидностью II группы или лица, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, занятые постоянным уходом за такими лицами (не более одного члена семьи) е) при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;
- женщинах, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;
- беременных женщинах;
- только действующих народных депутатах Украины и депутатах Верховной Рады Автономной Республики Крым;
- соискателях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученный по одной специальности (профессии);
- докторантах, обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования;
- научных и научно-педагогических работниках учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования условия которых работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку.