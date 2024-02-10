Крайне необходим не только ВСУ, – майор назвал плюсы и минусы законопроекта о мобилизации
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. В нем есть минус, который следовало бы исправить.
Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов, отметив, что Украина борется против врага, который имеет значительно больше ресурсов. И в новом законопроекте о мобилизации есть правильные решения.
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Что важно ввести в новом законопроекте
Как отметил Кудряшов, вполне уместно снизить мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Война продолжается – и люди нужны.
Мы сейчас находимся в состоянии войны. К сожалению, такая реальность. Мы боремся за свободу против террористической России. И понижение возрастного ценза до 25 лет считаю вполне правильным решением,
– сказал Кудряшов.
Несмотря на это, в законопроекте не прописаны четкие действия по демобилизации. Есть вопросы относительно того, как ее будут реализовывать. Важно, чтобы все было четко и понятно прописано.
Посмотрим, как будут реализовывать этот законопроект. Вооруженные Силы Украины делают невозможное возможным по защите нашей независимой страны. Поэтому, пользуясь эфиром, побуждаю, чтобы в конце концов наши законодатели сделали невозможное возможным и приняли закон о мобилизации, который очень нужен не только ВСУ, но и вообще всей нашей стране,
– подчеркнул Кудряшов.
Законопроект о мобилизации: коротко
- Верховная Рада 7 февраля приняла законопроект о мобилизации в первом чтении. Известно, что решение поддержали 243 депутата, а 12 – выступило против. Это – не финальная версия законопроекта. Сейчас до 21 февраля есть время на внесение поправок. Есть прогнозы, что окончательно за законопроект проголосуют в конце февраля. Подпишут его в марте, а уже через месяц он начнет действовать.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что в законопроекте есть несколько норм, которые противоречат Конституции. Речь идет об обязательствах регистрировать электронный кабинет; нет нормы об условиях и продолжительности ротации и тому подобное. Вероятно, все внесут с правками.
- Начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк объяснил, как будет действовать электронный кабинет. Там можно будет быстрее уточнить данные о себе.