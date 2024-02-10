Крайне необходим не только ВСУ, – майор назвал плюсы и минусы законопроекта о мобилизации

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. В нем есть минус, который следовало бы исправить.

Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов, отметив, что Украина борется против врага, который имеет значительно больше ресурсов. И в новом законопроекте о мобилизации есть правильные решения.

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Что важно ввести в новом законопроекте

Как отметил Кудряшов, вполне уместно снизить мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Война продолжается – и люди нужны.

Мы сейчас находимся в состоянии войны. К сожалению, такая реальность. Мы боремся за свободу против террористической России. И понижение возрастного ценза до 25 лет считаю вполне правильным решением,

– сказал Кудряшов.

Несмотря на это, в законопроекте не прописаны четкие действия по демобилизации. Есть вопросы относительно того, как ее будут реализовывать. Важно, чтобы все было четко и понятно прописано.

Посмотрим, как будут реализовывать этот законопроект. Вооруженные Силы Украины делают невозможное возможным по защите нашей независимой страны. Поэтому, пользуясь эфиром, побуждаю, чтобы в конце концов наши законодатели сделали невозможное возможным и приняли закон о мобилизации, который очень нужен не только ВСУ, но и вообще всей нашей стране,

– подчеркнул Кудряшов.

Законопроект о мобилизации: коротко