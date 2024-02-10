Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов, зауваживши, що Україна бореться проти ворога, який має значно більше ресурсів. І в новому законопроєкті про мобілізацію є правильні рішення.

До теми Новий закон, виїзд за кордон і е-повістки: якою може бути мобілізація в лютому 2024

Що важливо ввести в новому законопроєкті

Як наголосив Кудряшов, цілком доречно знизити мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Війна триває – і люди потрібні.

Ми зараз перебуваємо в стані війни. На жаль, така реальність. Ми боремося за свободу проти терористичної Росії. І пониження вікового цензу до 25 років вважаю цілком правильним рішенням,

– сказав Кудряшов.

Попри це, в законопроєкті не прописано чіткі дії щодо демобілізації. Є питання щодо того, як її будуть реалізовувати. Важливо, щоб все було чітко та зрозуміло прописано.

Подивимося, як будуть реалізовувати цей законопроєкт. Збройні Сили України роблять неможливе можливим щодо захисту нашої незалежної країни. Тому, користуючись ефіром, спонукаю, щоб зрештою наші законотворці зробили неможливе можливим і ухвалили закон про мобілізацію, який конче потрібен не лише ЗСУ, але й взагалі усій нашій країні,

– підкреслив Кудряшов.

Законопроєкт про мобілізацію: коротко