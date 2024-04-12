Закончились ли у Украины ракеты для Patriot: генерал-лейтенант в отставке опроверг фейки

Военный аналитик издания Bild Юлиан Репке утверждает, что в Украине закончились ракеты для ПВО Patriot и IRIS-T. Впоследствии он написал, что его источники сообщали ему еще 2 недели назад, что ракет очень мало, поэтому сейчас, возможно, уже не осталось совсем.

Однако он не может иметь доступа к этой информации, ведь это закрытые данные. Это 24 Каналу отметил генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

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"Ответ дают ВСУ"

Игорь Романенко отметил, что украинские защитники отражают атаки российских оккупантов. Если они это делают, это означает, что имеют ракеты для этого.

Наши защищают, сбивают, стреляют и так далее в очень тяжелых условиях. Система противовоздушной и противоракетной обороны чем-то стреляет. Поэтому, по моему мнению, ответ дают наши оборонцы. Ситуация не простая, но за это время мы уже неоднократно переживали такие периоды, когда было сложно,

– подчеркнул он.

Кроме того, Украина самостоятельно изготавливает ракеты и боеприпасы для артиллерии, систем залпового огня.

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