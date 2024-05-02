В разведке США ответили, может ли война закончиться в ближайшее время
Источник:Sky News
В Соединенных Штатах Америки считают, что война вряд ли закончится в ближайшее время, а Путин применяет все более агрессивную тактику.
Россия усилила удары по украинской инфраструктуре, чтобы помешать Киеву перемещать оружие и войска. Также целью России является замедлить оборонное производство и заставить рассмотреть возможность переговоров. Такие предположения высказала директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.
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Война будет продолжаться
По ее словам, Путин видит, что внутренние и международные события развиваются в его пользу, и, вероятно, будет продолжать агрессивную тактику в Украине.
Все более агрессивная тактика Путина против Украины, такая как удары по украинской электроэнергетической инфраструктуре, имеет целью убедить Украину в том, что продолжение войны только увеличит вред для Украины и не предлагает ни одного правдоподобного пути к победе,
– сказала Хейнс.
Она признала, что эта агрессивная тактика, скорее всего, продолжится, и война вряд ли закончится в ближайшее время.
Какая сейчас ситуация на фронте
- Российские оккупанты планируют и активно готовятся к новому наступлению. Враг выбирает между несколькими тактическими направлениями под Авдеевкой. В американском Институте изучения войны отмечают, что противник имеет возможность выбирать направление наступательных действий, учитывая свои военные мощности.
- Российские войска замедлили продвижение на фронте. Вероятно, оккупанты готовятся к наступлению в районе Торецка в Донецкой области. Таким образом россияне хотят усилить операции вблизи Часового Яра. Это потребует от российских войск проведения тактической паузы для сосредоточения сил для наступления.
- Ситуация на фронте в Донецкой области серьезно изменилась – российским войскам удалось продвинуться возле ряда населенных пунктов. Кроме того, оккупанты также смогли продвинуться в Урожайном. На Авдеевском направлении россияне захватили поселок Керамик и село Новокалиново, а также продвинулись возле села Новоалександровка.