Война точно еще не завершится, – политолог спрогнозировал ход боевых действий после 2022 года

Западные партнеры рассматривают Украину как победителя в войне с россией. В то же время на Западе считают, что боевые действия в Украине не стихнут в ближайшее время.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, страны Запада не сомневаются в победе ВСУ, поскольку продолжают оказывать Украине военную помощь.

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"Вряд ли страны, которые рассчитывали бы на поражение Украины, вкладывали бы в нас свой финансовый ресурс", – отметил он.

Насколько затянется война

Однако, по словам политолога, западные аналитики в своих прогнозах предполагают, что боевые действия в Украине могут затянуться.

Украинцам придется смириться с этими терминами. Война точно не закончится в течение этого года или зимой,

– отметил Вигиринский.

Он добавил, что такие выводы можно делать с учетом планов поставки нового вооружения для украинской армии. По словам Вигиринского, новый пакет военной помощи от США рассчитан на длительный срок. Германия также запланировала поставку определенных видов оружия на 2023 год.

"По состоянию на сегодняшний день можно говорить о том, что страны, которые поддерживают Украину, осознают, что война затянется по меньшей мере на год. Учитывая это, они и планируют свою поддержку", – сказал политолог.

Чего не хватает Украине для контрнаступления

Вигиринский напомнил, что на День Независимости каждая страна, взявшая на себя обязательство поддержать Украину, пыталась сделать Киеву подарок.

"Однако эти подарки вписываются в общую концепцию того, как они видят развитие войны на территории Украины", – отметил он.

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В частности, по словам политолога, Запад пока не предоставляет нам наступательного вооружения, которое необходимо для контрнаступления.

Для наступательной операции требуется тяжелая бронетехника в большом количестве: танки, БМП. Плюс прикрытие из воздуха. В США сейчас рассматривают возможность передачи Украине авиации. Однако речь идет о среднесрочной перспективе – это минимум 2 – 3 года,

– отметил он.

В чем плюсы для Украины

В то же время, по мнению Вигиринского, в том, что Запад не спешит с вооружением, есть и положительный момент для Украины. Ведь если планы поставки рассчитаны на длительный период, то Киев не останется без поддержки.

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Как отметил политолог, в Министерстве обороны США даже сформировали группу военных, которые будут координировать вопросы, касающиеся помощи Украине в войне с россией.

Для нас это плюс, когда официальное ведомство занимается конкретной войной в конкретном регионе. Это (поддержка Украины – 24 канал) становится частью внутренней политики США на официальном уровне,

– подчеркнул он.

К чему следует готовиться украинцам

Как отметил Вигиринский, о скором окончании войны уже не говорят и в Украине.

"Все эти вещи о том, что "война закончится через 2 – 3 недели" или "мы идем в контрнаступление", были нужны для того, чтобы не допустить пессимизма среди населения. Сейчас мы понимаем, что россия готовится к затяжной войне", – сказал он.

Политолог отметил, что украинские власти доносят до населения информацию о том, что нужно адаптироваться к жизни в условиях войны.

Украинцам нужно будет от чего-то отказаться. Речь идет и об отопительном сезоне, и о возможных фискальных ограничениях,

– уточнил Вигиринский.

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