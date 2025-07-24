С украинским народом играть нельзя, – Огрызко о реакции на закон о НАБУ и САП

Владимир Зеленский 22 июля подписал законопроект, который уничтожает независимость НАБУ и САП. В разных городах проходят мирные протесты украинцев, которые показывают, что наше общество сознательное и не позволит власть делать все, что захочется.

Украинцы показали, что они мгновенно реагируют на такие шаги власти. Это 24 Каналу отметил министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко.

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Украинцы отреагировали мгновенно

Владимир Огрызко отметил, что, к сожалению, в украинском парламенте 263 депутата хотят покрывать коррупцию. Это очень печальный вывод. Однако украинцы должны принять это во внимание и сделать так, чтобы ни один из тех, кто поддержал законопроект по НАБУ и САП, больше никогда не попадал в законодательные органы.

Они пытались сделать так, чтобы их сделки оставались в тени, чтобы люди об этом не знали, а они не несли никакой ответственности. Но так не будет. Потому что украинское общество, в отличие от российского, не является рабским. Мы увидели мгновенную реакцию со стороны гражданского общества. Именно эта реакция очень быстро дала результат,

– подчеркнул он.

В частности, уже на следующий день Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной Раде законопроект, который должен усилить независимость антикоррупционных органов. Известно, что президент согласовал текст законопроекта о независимости НАБУ и САП.

Ведь власть своими действиями вызвала бешеный шквал негатива у общества. Важно, что этим законом о ликвидации НАБУ и САП они отбросили вопрос вступления Украины в ЕС, возможно, на годы.

Надеюсь, что после того, как гражданское общество четко высказалось, власть это услышала и будет реагировать на это мгновенно. Те, кто думали, что таким образом смогут спрятать своих друзей, над которыми начинают темнеть тучи, наоборот сделали им значительно хуже. Поэтому думаю, это будет хорошим уроком для власти, как не надо играть с украинским народом,

– добавил экс-министр иностранных дел Украины.

Напомним, в разных городах Украины люди протестуют против закона 12414. Украинцы выходят на улицы с плакатами, требуя отменить новые изменения в законодательстве.