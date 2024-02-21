Есть три варианта: в Раде рассказали, когда будут голосовать за законопроект о мобилизации

Темп голосования за законопроект о мобилизации будет определяться количеством внесенных правок, которые парламент собирается рассматривать. Верховная Рада, скорее всего, не сможет принять во втором чтении законопроект о мобилизации до конца февраля.

Большое количество правок используется депутатами для того, чтобы "их услышали". Об этом рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки Роман Костенко.

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Когда будут голосовать за законопроект о мобилизации

Нардеп рассказал, что есть три варианта развития событий, но все зависит от количества поправок к законопроекту.

Есть несколько вариантов: первое, если все снимут свои правки, и он будет проголосован так, как подаст комитет, что маловероятно. И это может быть в начале следующего месяца. Другой вариант – будут ставить правки наиболее те, что действительно касаются законопроекта, и это будет дольше, оно может до середины месяца дойти. И наиболее долгосрочный вариант – когда все будут ставить все свои правки, и это может затянуться,

– сообщил Костенко.

Он также отметил, что использование тактики внесения значительного количества правок в законопроекты не является новинкой и уже использовалось, чтобы стимулировать власть к коммуникации с депутатами.

"Когда это делается, в том числе, я думаю, что кто-то не согласен с законопроектом. А другое – это депутаты пытаются сделать так, чтобы их услышали. Потому что это законопроект правительства, они его подали, а сейчас мы видим какое отношение к народным депутатам. Вот они пытаются так коммуницировать, потому что по-другому власть с народными депутатами коммуницировать не хочет, и они таким образом берут важные вещи, в том числе для власти, и пытается коммуницировать. И здесь вопрос станет – на какие компромиссы готова идти власть", – подчеркнул Костенко.

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