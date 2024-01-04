Голосование за законопроект о мобилизации в Раде: когда станет известно о сроках
В четверг 4 января прошло первое заседание по обсуждению законопроекта о мобилизации. Вероятно, уже на этой неделе станет известно, состоится ли голосование в Верховной Раде или документ направят на доработку Кабмина.
Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он отметил, что Комитет тщательно рассматривает каждый вопрос законопроекта о мобилизации.
Смотрите также Мобилизация через лотерею. Как это работает в США, подходит ли Украине и кого отправляют на фронт
Судьба законопроекта о призыве
Роман Костенко отметил, что сейчас много вопросов, которые нужно решать. Однако дело в том, как это будут дорабатывать. Это может быть возвращение в Правительство или же состоится голосование – и уже между первым и вторым чтениями это будет рассматриваться. Судьба законопроекта может стать понятна уже в ближайшее время.
Поэтому именно решение Комитета, которое мы будем рекомендовать после его изучения, оно может быть до конца недели. Будет зависеть от того, как мы сможем проработать весь законопроект,
– сказал секретарь.
Он отметил, что сам Комитет по этому законопроекту возможно сделают уже на следующей неделе.
Правки к законопроекту
- Заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук 2 января отметила, что в оригинальном виде законопроект не попадет в сессионный зал. В него планируют внести изменения, согласно замечаниям омбудсмена Дмитрия Лубинца. Новый вариант будет более компромиссным.
- После публикации текста законопроекта Уполномоченный ВР по правам человека отметил, что в нем содержатся нормы, противоречащие Конституции. В частности, речь идет о запрете на операции с недвижимостью, управлении личным транспортом, использовании денег.
- Впоследствии Лубинец рассказал, что уже нашел компромиссы из Минобороны по скандальным пунктам. В ходе заседания профильного комитета омбудсман даст свою экспертную оценку.