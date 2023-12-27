Законопроект о мобилизации нужно принять быстро, – ОП
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о мобилизации. Он вызвал немало дискуссий в обществе, однако демонизировать его не стоит. Страна в состоянии войны не может обойтись без необходимости мобилизации.
Вероятно, к законопроекту 10378 будут еще вносить правки, а после этого его быстро примут. Об этом в интервью 24 Каналу сообщил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, объяснив, что над ним работает все военно-политическое руководство страны.
Советуем посмотреть Плюс 500 тысяч воинов, отсрочка, увольнение со службы: главные заявления Залужного о мобилизации
"Я не совсем понимаю, почему мобилизация вызывает такие токсические размышления. Война длится два года, безусловно, без мобилизации никуда. Да, на правила мобилизации можно по-разному смотреть. Но есть хорошая, на мой взгляд, начальная коммуникация на уровне главнокомандующего ВСУ, начальника генерального штаба, министр обороны", – заметил Михаил Подоляк.Обратите внимание! Интервью с Михаилом Подоляком выйдет завтра в 21:00 на нашем ютуб-канале. Не пропустите!
Законопроект нужно принять как можно скорее
Высшее военное руководство Украины в деталях обсудило, как видит дальнейшие мобилизационные и рекрутинговые процессы. В частности, как они могут происходить в стране с учетом определенного психоэмоционального состояния населения.
Над обсуждением нового законопроекта работают и депутаты.
После этого будут, пожалуй, в первый или второй чтение внесут соответствующие правки, и я думаю, что за законопроект проголосуют,
– отметил Подоляк.
По мнению советника главы ОП, важно обратить внимание на три аспекта:
- мобилизация нужна, потому что страна находится в состоянии войны;
- мобилизация должна получить конкретный вид, то есть как она должна происходить, по каким правилам;
- дискуссия является обычным действием демократии.
"Каков будет итоговый документ, мы с вами увидим достаточно быстро. Я считаю, и это правильно, потому что все же война и нельзя год только обсуждать что-то. Война есть война и надо принять ответные решения", – пояснил Подоляк.
На победу должны работать все
Когда в Украине идет обсуждение на разных уровнях, это означает и то, что наша страна демократическая, в отличие от России. Люди имеют право говорить свои внутренние эмоции, но и государство должно сегодня обеспечить ключевую функцию – защиту своего существования.
Профессионально об этом должны говорить военные, заинтересованные в этом, соответствующие экспертные среды, понимающие, что такое современная система сопротивления. И важно – народные депутаты без политических спекуляций, но с точки зрения учета интересов государства,
– подчеркнул Подоляк.
Все же обязанность народных депутатов – заботиться о будущем государства, а не о собственном ситуативном рейтинге.
Новый законопроект о мобилизации: коротко
- Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 10378 о мобилизации. В пояснительной записке прописан ряд изменений. Они, в частности, касаются снижения призывного возраста с 27 до 25 лет, отпусков для военных, демобилизации, изменений сроков службы.
- По мобилизации высказался также Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он подчеркнул, что потребность в людях велика, одна ее разобьют на периоды. Есть мобилизация не будет одномоментной, ведь государство обязано тщательно подготовить каждого к военной службе.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в Украине начала бытовать тенденция демонизации мобилизации. Чтобы этого избежать, необходимо детально, доступно и законодательно объяснить украинцам, как она будет происходить.