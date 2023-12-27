Законопроект о мобилизации нужно принять быстро, – ОП

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о мобилизации. Он вызвал немало дискуссий в обществе, однако демонизировать его не стоит. Страна в состоянии войны не может обойтись без необходимости мобилизации.

Вероятно, к законопроекту 10378 будут еще вносить правки, а после этого его быстро примут. Об этом в интервью 24 Каналу сообщил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, объяснив, что над ним работает все военно-политическое руководство страны.

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"Я не совсем понимаю, почему мобилизация вызывает такие токсические размышления. Война длится два года, безусловно, без мобилизации никуда. Да, на правила мобилизации можно по-разному смотреть. Но есть хорошая, на мой взгляд, начальная коммуникация на уровне главнокомандующего ВСУ, начальника генерального штаба, министр обороны", – заметил Михаил Подоляк.

Законопроект нужно принять как можно скорее

Интервью с Михаилом Подоляком выйдет завтра в 21:00 на нашем ютуб-канале. Не пропустите!

Высшее военное руководство Украины в деталях обсудило, как видит дальнейшие мобилизационные и рекрутинговые процессы. В частности, как они могут происходить в стране с учетом определенного психоэмоционального состояния населения.

Над обсуждением нового законопроекта работают и депутаты.

После этого будут, пожалуй, в первый или второй чтение внесут соответствующие правки, и я думаю, что за законопроект проголосуют,

– отметил Подоляк.

По мнению советника главы ОП, важно обратить внимание на три аспекта:

мобилизация нужна, потому что страна находится в состоянии войны;

мобилизация должна получить конкретный вид, то есть как она должна происходить, по каким правилам;

дискуссия является обычным действием демократии.

"Каков будет итоговый документ, мы с вами увидим достаточно быстро. Я считаю, и это правильно, потому что все же война и нельзя год только обсуждать что-то. Война есть война и надо принять ответные решения", – пояснил Подоляк.

На победу должны работать все

Когда в Украине идет обсуждение на разных уровнях, это означает и то, что наша страна демократическая, в отличие от России. Люди имеют право говорить свои внутренние эмоции, но и государство должно сегодня обеспечить ключевую функцию – защиту своего существования.

Профессионально об этом должны говорить военные, заинтересованные в этом, соответствующие экспертные среды, понимающие, что такое современная система сопротивления. И важно – народные депутаты без политических спекуляций, но с точки зрения учета интересов государства,

– подчеркнул Подоляк.

Все же обязанность народных депутатов – заботиться о будущем государства, а не о собственном ситуативном рейтинге.

Новый законопроект о мобилизации: коротко