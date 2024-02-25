Против чрезмерных полномочий ТЦК, омбудсмен Лубинец прокомментировал законопроект о мобилизации

Новый законопроект о мобилизации до сих пор имеет противоречивые нормы. Основная проблема – чрезмерные полномочия представителей ТЦК.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает 24 Канал. Новый законопроект о мобилизации имеет определенные нюансы. Есть надежда, что их получится решить при рассмотрении поправок.

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Лубинец ранее направил свои замечания председателю комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу. Также эти рекомендации поданы через процедуру правок.

Я направил письмо председателю профильного комитета по вопросам обороны господина Завитневича, где замечания содержатся на 9 листах. В конце указано, что я поддерживаю принятие законопроекта, если будут учтены мои замечания,

– сказал Лубинец.

В чем проблема с ТЦК

Как отметил Лубинец, сейчас основной вопрос – увеличение полномочий представителей ТЦК. Они являются военными ВСУ. И согласно Конституции не могут ограничивать права украинцев.

Согласно нашей Конституции представители армии не могут ограничивать права граждан Украины. Это прямая норма нашей Конституции. Это – основной вопрос, который я постоянно пытаюсь донести до нардепов и Минобороны. Спасибо за позицию господина Умерова, который говорил, что лично не видит в этом проблем,

– отметил Лубинец.

Омбудсмен будет тщательно смотреть на последнюю редакцию законопроекта. Если там будут критические замечания – то будет говорить об этом публично и не публично. Сейчас есть огромное количество правок, которые подали к этому законопроекту.

Мобилизация в Украине: коротко