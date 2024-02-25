Против чрезмерных полномочий ТЦК, омбудсмен Лубинец прокомментировал законопроект о мобилизации
Источник:NV
Новый законопроект о мобилизации до сих пор имеет противоречивые нормы. Основная проблема – чрезмерные полномочия представителей ТЦК.
Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает 24 Канал. Новый законопроект о мобилизации имеет определенные нюансы. Есть надежда, что их получится решить при рассмотрении поправок.
К теме От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово
Лубинец ранее направил свои замечания председателю комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу. Также эти рекомендации поданы через процедуру правок.
Я направил письмо председателю профильного комитета по вопросам обороны господина Завитневича, где замечания содержатся на 9 листах. В конце указано, что я поддерживаю принятие законопроекта, если будут учтены мои замечания,
– сказал Лубинец.
В чем проблема с ТЦК
Как отметил Лубинец, сейчас основной вопрос – увеличение полномочий представителей ТЦК. Они являются военными ВСУ. И согласно Конституции не могут ограничивать права украинцев.
Согласно нашей Конституции представители армии не могут ограничивать права граждан Украины. Это прямая норма нашей Конституции. Это – основной вопрос, который я постоянно пытаюсь донести до нардепов и Минобороны. Спасибо за позицию господина Умерова, который говорил, что лично не видит в этом проблем,
– отметил Лубинец.
Омбудсмен будет тщательно смотреть на последнюю редакцию законопроекта. Если там будут критические замечания – то будет говорить об этом публично и не публично. Сейчас есть огромное количество правок, которые подали к этому законопроекту.
Мобилизация в Украине: коротко
- Верховная Рада продолжает работать над законопроектом о мобилизации. Известно, что там может быть норма, согласно которой граждан обяжут регистрировать электронный кабинет военнообязанного.
- Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич отметил, что сейчас пытаются ввести справедливую мобилизацию. Это поможет избежать различных инцидентов с работниками ТЦК.
- В законопроекте предусмотрены наказания за игнорирование повестки. Какие могут быть последствия – читайте на сайте 24 Канала.