Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає 24 Канал. Новий законопроєкт про мобілізацію має певні нюанси. Є сподівання, що їх вийде вирішити під час розгляду правок.

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Лубінець раніше направив свої зауваження до голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича. Також ці рекомендації подані через процедуру правок.

Я направив лист до голови профільного комітету з питань оборони пана Завітневича, де зауваження містяться на 9 аркушах. В кінці зазначено, що я підтримую ухвалення законопроєкту, якщо будуть враховані мої зауваження,

– сказав Лубінець.

В чому проблема з ТЦК

Як наголосив Лубінець, зараз основне питання – збільшення повноважень представників ТЦК. Вони є військовими ЗСУ. І згідно з Конституцією не можуть обмежувати права українців.

Згідно з нашою Конституцією представники армії не можуть обмежувати права громадян України. Це пряма норма нашої Конституції. Це – основне питання, яке я постійно намагаюся донести до нардепів та Міноборони. Дякую за позицію пана Умерова, який казав, що особисто не бачить у цьому проблем,

– зазначив Лубінець.

Омбудсмен буде ретельно дивитися на останню редакцію законопроєкту. Якщо там будуть критичні зауваження – то говоритиме про це публічно і не публічно. Зараз є величезна кількість правок, які подали до цього законопроєкту.

Мобілізація в Україні: коротко