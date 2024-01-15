Когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации: назвали сроки
Кабинет Министров может внести в Верховную Раду проект закона о мобилизации в ближайшее время. Конкретные термины озвучила заместитель министра обороны.
Наталья Калмыкова заявила в эфире телемарафона, что они хотели бы, чтобы говорилось о нескольких днях. Однако пояснила, что документ должен пройти определенный путь согласования в правительстве, пишет 24 Канал.
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Когда Кабмин внесет в Раду новый проект закона о мобилизации
Наталья Калмыкова подчеркнула, что новая редакция законопроекта будет в парламенте уже в ближайшее время, однако до этого документ должен пройти путь согласования в правительстве.
По ее словам, проект закона нужен как можно скорее, ведь это в интересах военных на передовой, защищающих Украину уже почти 2 года.
Мы бы хотели, чтобы это были дни, но мы понимаем, что это будет скорее всего несколько недель,
– заявила заместитель Умерова, отвечая на вопрос о сроках внесения проекта закона в Раду.
Также Наталья Калмыкова отметила, что нормы проекта закона начнут реализовать после его принятия, как ожидается, в течение недель или месяца.
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Проект закона о мобилизации
- Кабинет Министров Украины 25 декабря 2023 года внес в Верховную Раду проект закона о мобилизации, который вызвал ажиотаж в обществе. Согласно ему, полиции хотят предоставить возможность вручить повестки, уклоняющихся будут наказывать ограничением прав. В свою очередь мобилизованные, прослужившие 36 месяцев, должны получить право уволиться с военной службы.
- Уже 11 января Кабмин отозвал проект закона о мобилизации. В тот же день министр обороны Рустем Умеров заявил, что Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации.
- Глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия уверял, что в настоящее время не обсуждались сроки повторного внесения законопроекта о мобилизации в Верховную Раду.