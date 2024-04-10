Без демобилизации, но с учетом женщин: какие выводы по мобилизационному закону принял комитет
Источник:NV
Верховная Рада рассматривает правки к законопроекту о мобилизации. Комитет по нацбезопасности рекомендует проголосовать за инициативу во втором чтении, предоставляя соответствующие выводы.
Украинские журналисты 10 апреля рассказали, что именно учел и проигнорировал парламентский комитет. Собственно, известно, что только часть из многочисленных поправок депутатов была одобрена.
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Изменения в мобилизации: что поддержал комитет
По информации медиа, профильный комитет учел 31 правку из более 4 тысяч, поданных народными депутатами. Выводы комитета, которые стали известны накануне, определяют основные направления будущего закона.
Фракция решила поддерживать. А что обсуждать? Не будет мобилизации – не будет страны,
– отметил народный депутат от "Слуги народа".
Несмотря на отсутствие в настоящее время механизма демобилизации, комитет решил исключить соответствующую норму из законопроекта, планируя создать отдельный документ. Аналитики пишут, что, очевидно, решение о демобилизации после 36 месяцев службы оставили на усмотрение президента.
Выводы комитета включают важные изменения, которые должен знать каждый гражданин Украины, состоящий на воинском учете. В частности, они касаются уточнения персональных данных, ограничений для уклонистов и социальной защиты военнослужащих.
- Уточнение данных в ТЦК. Граждане должны уточнить свои данные в течение 60 дней после вступления закона в силу. Речь идет о гражданских лицах, которые получили 2 или 3 группу инвалидности после 24 февраля 2022, а также тех граждан, которые были "ограниченно годными".
- Ограничения для уклонистов. Законопроект предусматривает временное ограничение права управления транспортными средствами, самое главное, по решению суда.
- Социальная защита. Военнослужащие получат дополнительные вознаграждения и социальные гарантии. Скажем, отпуск составит не менее 15 календарных дней, а размер единовременного денежного пособия в случае гибели военнослужащего устанавливается на уровне 15 миллионов гривен.
- Важной новацией является введение базовой военной службы вместо срочной, которую должны будут пройти граждане от 18 до 25 лет.
- Женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет и могут быть призваны на службу в добровольном порядке.
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Заключение комитета также одобряет изменения в консульских услугах для военнообязанных, в частности необходимость наличия военно-учетных документов для получения определенных документов за рубежом.
Однако вместе с тем важно, что по состоянию на 10 апреля Верховная Рада не проголосовала во втором чтении за соответствующую инициативу. Определенные положения, даже если их одобрил комитет, могут претерпеть изменения.