4 тысячи правок к закону о мобилизации: Вениславский сказал, к каким моментам есть вопросы

Комитет Верховной Рады прорабатывает более 4 тысяч поправок, которые нардепы внесли в закон о мобилизации. Проект закона еще не приняли окончательно.

Только 7 февраля нардепы в Верховной Раде проголосовали за проект закона в проголосовали за проект закона в первом чтении. Член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал о том, как комитет рассматривает поправки и какие вопросы являются наиболее дискуссионными.

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Какие вопросы в новом законе о мобилизации вызвали больше всего дискуссий

Народный депутат рассказал, что в проект закона о мобилизации внесли более 4 тысяч поправок.

По его словам, в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по меньшей мере с начала полномасштабного вторжения еще не было такого количества поправок.

Поэтому 4 тысячи поправок разделили на 16 блоков из ключевых вещей, которые нардепы предлагали изменить или изложить в другие редакции.

Это, во-первых, касается ограничения конституционных прав и свобод, что было наиболее дискуссионным из всех норм этого законопроекта. Речь идет об ограничении прав физического лица в выезде за пределы Украины, об ограничении прав на управление транспортным средством, а также о наложении ареста на банковские счета и ценности, хранящиеся в банках,

– рассказал Вениславский.

Также нардепы решили, что ограничение в праве выезда за пределы Украины для военнообязанных мужчин призывного возраста уже прописано в законе о правовом режиме военного положения. Поэтому этот вопрос не требует дополнительного регулирования в новом проекте закона. Кроме того, этот вопрос урегулирован в законе об утверждении указа президента Украины о введении военного положения.

Будут ли ограничивать возможность уклонистов управлять транспортом

Об ограничении права физического лица в управлении транспортным средством: если оно не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки и так далее – мы пришли к консенсусу, что в том или ином варианте это ограничение может остаться в законопроекте. По блокированию средств на счетах, денежных активов и так далее – мы в комитете эту норму отклонили,

– пояснил Вениславский.

Относительно электронного кабинета призывника и возможности оповещения в электронном формате о необходимости явиться в ТЦК и СП, то это фактически альтернатива электронных повесток.

"Мы от этого также отказались, оно не нашло поддержки в комитете. Мы оставили возможность регистрации в электронном кабинете как право, а не как обязанность. И также мы оставили возможность, прежде всего лицам, проживающих за пределами Украины, воспользоваться электронным кабинетом для дистанционного обновления данных без въезда на территорию Украины, поскольку потом возникнет проблема с возможностью их выезда. А это речь может идти и о студентах, которые учатся за рубежом, о тех мужчинах, которые еще до войны переехали жить за границу", – объяснил политик.

Какие полномочия будут иметь полиция и местные власти

Член комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сказал о еще одном важном блоке – полномочия органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в мобилизационных мероприятиях. По его словам, нардепы пришли к согласию, что нужно уточнить полномочия соответствующих субъектов, потому что теперь ТЦК и СП фактически остались один на один с необходимостью осуществлять все мобилизационные мероприятия. Хотя законы Украины предусматривают, что целый ряд субъектов участвует в обеспечении мобилизации.

Но они, учитывая различные причины и нечеткость законодательных норм, этого не делали, или избегали. Поэтому мы пришли к согласию, что и органы государственной власти, и органы местного самоуправления, и военные администрации, и предприятия, и органы социальной защиты, образовательные и другие учреждения и организации совместными усилиями будут обеспечивать мобилизационные процессы, способствовать, помогать, участвовать в различных формах – это точно останется в новом законе,

– заявил Федор Вениславский.

По его словам, нормы рассматривают с участием субъектов, соответствующих министерств, которых касается тот или иной блок. То есть привлекают полицию, МВД, Министерство социальной политики, Министерство здравоохранения, по вопросам ветеранов и другие ведомства.

Относительно полномочий полиции, то комитет решил, что:

представители полиции по обращению ТЦК и СП участвуют в оповещении граждан;

в их присутствии представители ТЦК и СП могут вручать повестки для того, чтобы не допускать каких-то неправомерных действий в адрес работников ТЦК и СП;

все полицейские должны перейти со специального учета на общий воинский учет, но одновременно все правоохранители на 100% подлежат бронированию – то есть они не могут быть призваны по мобилизации.

Федор Вениславский отметил, что в период действия военного положения, полиция и представители ТЦК и СП имеют право требовать у лиц в возрасте от 18 до 60 лет предъявить вместе с документом, удостоверяющим личность, военно-учетный документ, который они будут обязаны иметь при себе. Правоохранители и представители ТЦК и СП будут иметь право фиксировать это на соответствующие средства видеофиксации.

Коротко о законопроекте о мобилизации