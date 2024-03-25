"Трудно сказать, когда завершат рассмотрение": к законопроекту о мобилизации осталось 2190 правок

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны продолжает рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. Сейчас "очень трудно" спрогнозировать, когда рассмотрение будет завершено.

Рассмотрение законопроекта прокомментировали народные депутаты от "Слуги народа" и "Голоса", а также члены комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне.

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Депутат Соломия Бобровская ответила, что сейчас избранники проработали 2100 поправок – и еще осталось 2190.

Нардеп от "Слуги народа" Игорь Копытин сообщил, что сейчас депутатам-авторам поправок предоставляется право их защитить на комитете. Он отметил, что некоторые обсуждения, особенно те, касающиеся "социально-болезненных тем", занимают "довольно длительное время".

Именно поэтому сложно прогнозировать срок, в который планируется завершить рассмотрение поправок.

Это касается и прогнозов относительно второго чтения в Верховной Раде. Надеюсь, что его принятие состоится в сжатые сроки, ведь это в интересах государства и его национальной безопасности,

– заявил Копытин.

Мобилизационный законопроект: что известно