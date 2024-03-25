"Трудно сказать, когда завершат рассмотрение": к законопроекту о мобилизации осталось 2190 правок
Источник:LIGA.net
Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны продолжает рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации. Сейчас "очень трудно" спрогнозировать, когда рассмотрение будет завершено.
Рассмотрение законопроекта прокомментировали народные депутаты от "Слуги народа" и "Голоса", а также члены комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне.
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Депутат Соломия Бобровская ответила, что сейчас избранники проработали 2100 поправок – и еще осталось 2190.
Нардеп от "Слуги народа" Игорь Копытин сообщил, что сейчас депутатам-авторам поправок предоставляется право их защитить на комитете. Он отметил, что некоторые обсуждения, особенно те, касающиеся "социально-болезненных тем", занимают "довольно длительное время".
Именно поэтому сложно прогнозировать срок, в который планируется завершить рассмотрение поправок.
Это касается и прогнозов относительно второго чтения в Верховной Раде. Надеюсь, что его принятие состоится в сжатые сроки, ведь это в интересах государства и его национальной безопасности,
– заявил Копытин.
Мобилизационный законопроект: что известно
- Комитет национальной безопасности, обороны и разведки поддержал ряд важных поправок поддержал ряд важных поправок к законопроекту. Например, электронный кабинет внедряется как право, а не обязанность. Кроме этого, Комитет отклонил норму об электронных повестках.
- Депутат от партии "Голос" Роман Лозинский рассказал о шансах принятия нормы об экономическом бронировании. Он очень сомневается, что эта норма наберет необходимое количество голосов. Напомним, что в Офисе президента считают, что установить порог для экономического бронирования следует в размере 30 – 35 тысяч гривен в месяц.
- В то же время 18 марта Роман Лозинский рассказал, что к поправкам о штрафах и наказании для уклонистов от мобилизации Комитет до сих пор не дошел. Он отметил, что сейчас не налажена работа с правоохранительным комитетом. По его словам, до финального результата еще далеко.