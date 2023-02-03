Скандал с закупками у Минобороны: в Офисе генпрокуроры объявили о громких подозрениях
Источник:Офис Генерального прокурора
Расследование растрат на закупки продуктов для Минобороны продолжается. В Офисе генпрокурора сообщили, что по состоянию на 3 февраля уже сообщили о подозрении 2 руководителям.
Скандал с питанием для военных набирает обороты. В Офисе генпрокурора рассказали о первых результатах следствия.
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Удалось установить, что в Минобороны выделили деньги подозреваемым для оплаты за поставки товаров и услуг. Речь об обеспечении питанием ВСУ. В то же время, деньги не направили по целевому назначению. Их вывели в теневой оборот, который не контролирует государство.
Кроме того, стоимость товаров искусственно увеличивалась. Продукты покупали у "фиктивных предприятий". Как следствие – Украина понесла ущерб в размере около 120 миллионов гривен.
В СБУ подчеркнули, что деньги перечислили на счета предприятий, которые даже не имели:
- производственной базы;
- необходимого технологического оборудования
Командир воинской части разворовал более 2 миллионов
К сожалению, не обошлось и без хищения денег на местах. В Киевской области сотрудники СБУ разоблачили командира воинской части. Мужчина разворовал почти 2,4 миллиона гривен. Их государство выделило на питание военных.
К схеме командир привлек 4 подчиненных, а также коммерсантов. Они помогли скрыть "откат".
Скандал с питанием для воинов – главное
- В Украине в январе 2023 года разразился скандал. Тогда журналисты заявили, что Минобороны решило закупить продукты для военных по существенно завышенной цене. Опубликовали копию соглашения более чем на 13 миллиардов гривен.
- В Минобороны заявили, что приступили к проверке. НАБУ и САП открыли уголовное производство в рамках которого проверяют закупки.
- Вячеслав Шаповалов – заместитель Алексея Резникова, отвечавший за тыловое обеспечение воинов – подал в отставку.
- Сам Резников рассказал, что не знал о скандальном контракте.