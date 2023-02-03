Скандал с закупками у Минобороны: в Офисе генпрокуроры объявили о громких подозрениях

Расследование растрат на закупки продуктов для Минобороны продолжается. В Офисе генпрокурора сообщили, что по состоянию на 3 февраля уже сообщили о подозрении 2 руководителям.

Скандал с питанием для военных набирает обороты. В Офисе генпрокурора рассказали о первых результатах следствия.

Обратите внимание Суд взял под стражу экс-директора департамента закупок Минобороны Хмельницкого – СМИ

Удалось установить, что в Минобороны выделили деньги подозреваемым для оплаты за поставки товаров и услуг. Речь об обеспечении питанием ВСУ. В то же время, деньги не направили по целевому назначению. Их вывели в теневой оборот, который не контролирует государство.

Кроме того, стоимость товаров искусственно увеличивалась. Продукты покупали у "фиктивных предприятий". Как следствие – Украина понесла ущерб в размере около 120 миллионов гривен.

В СБУ подчеркнули, что деньги перечислили на счета предприятий, которые даже не имели:

производственной базы;

необходимого технологического оборудования

Командир воинской части разворовал более 2 миллионов

К сожалению, не обошлось и без хищения денег на местах. В Киевской области сотрудники СБУ разоблачили командира воинской части. Мужчина разворовал почти 2,4 миллиона гривен. Их государство выделило на питание военных.

К схеме командир привлек 4 подчиненных, а также коммерсантов. Они помогли скрыть "откат".

Скандал с питанием для воинов – главное