Отставка Залужного: политолог предположил, какой может быть реакция украинцев

Вечером 8 февраля стало известно, что Владимир Зеленский уволил с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного. Новым главой стал Александр Сырский. Такое решение не осталось без внимания общества.

Политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что людей уже длительное время готовили к возможному увольнению Залужного. Об этом активно говорили в течение нескольких недель, а слухи ходили еще с 2023 года.

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Какой может быть реакция украинцев

Именно то, что похожие сообщения появлялись периодически, и сформировало мнение общества об отставке Главнокомандующего. Это решение не стало неожиданностью, наоборот – оно уже давно выглядело, как нечто неотвратимое.

Мы приняли это решение так, как и должны были принять, осознавая компетенции президента. Никаких призывов, связанных с проявлениями протестов или несогласия с таким решением, по состоянию на сейчас не появляется,

– отметил политолог.

Причиной этого также является толерантная и спокойная манера обращений Валерия Залужного к гражданам. Влияние имела и медийная стратегия со стороны Офиса Президента – она не агрессивная или контроверсионная, а наоборот – последовательная и спокойная.

Тему увольнения Главнокомандующего уже не раз обсуждали западные и украинские медиа. В конце января это делали очень активно, замечая, что решение неотвратимо. Все это формировало настроение общества, которое уже просто ожидало, когда новость объявят. Финальный результат был всем понятен.

Какова реакция политиков

"Субъекты политики пока не высказывают возражений или призывов к тому, чтобы оставить Валерия Залужного в должности. Думаю, все это будет исключительно призывами на страницах в соцсетях", – отметил Андрей Вигиринский.

Из-за того, что политики признали суверенное право президента принимать такие решения, социум отреагировал похожим образом. Более того, заявления Залужного также очень спокойные и миролюбивые. Поэтому украинцы реагируют так же.

Вполне вероятно, что через несколько дней фокус внимания с Залужного полностью сместится на Сырского и его новый штаб. Людей будет интересовать, кто с ним в команде, какова его концепция ведения войны и насколько она отличается от концепции Залужного.

Увольнение Залужного: главное