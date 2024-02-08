Політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що людей уже тривалий час готували до можливого звільнення Залужного. Про це активно говорили упродовж кількох тижнів, а чутки ширились ще з 2023 року.

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Якою може бути реакція українців

Саме те, що схожі повідомлення з'являлися періодично, й сформувало думку суспільства щодо відставки Головнокомандувача. Це рішення не стало несподіванкою, навпаки – воно вже давно виглядало, як щось невідворотне.

Ми прийняли це рішення так, як і мали прийняти, усвідомлюючи компетенції президента. Жодних закликів, які пов'язані з проявами протестів чи незгоди з таким рішенням, станом на зараз не з'являється,

– зауважив політолог.

Причиною цього також є толерантна й спокійна манера звернень Валерія Залужного до громадян. Вплив мала й медійна стратегія з боку Офісу Президента – вона не агресивна чи контроверсійна, а навпаки – послідовна та спокійна.

Тему звільнення Головнокомандувача уже не раз обговорювали західні та українські медіа. Наприкінці січня це робили дуже активно, зауважуючи, що рішення невідворотне. Все це формувало настрій суспільства, яке вже просто очікувало, коли новину оголосять. Фінальний результат був усім зрозумілий.

Яка реакція політиків

"Суб'єкти політики поки не висловлюють заперечень чи закликів до того, щоб залишити Валерія Залужного на посаді. Думаю, все це буде виключно закликами на сторінках у соцмережах", – зазначив Андрій Вігірінський.

Через те, що політики визнали суверенне право президента приймати такі рішення, соціум відреагував у схожий спосіб. Щобільше, заяви Залужного також дуже спокійні та миролюбні. Через це українці реагують так само.

Відтак, цілком ймовірно, що через декілька днів фокус уваги із Залужного повністю зміститься на Сирського та його новий штаб. Людей цікавитиме, хто з ним у команді, якою є його концепція ведення війни та наскільки вона відрізняється від концепції Залужного.

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