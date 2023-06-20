Дрожит от мощности ВСУ: Залужный стал самым большим страхом Путина
На встрече с так называемыми "военкорами" Владимиру Путину, неожиданно для него задали вопрос о Валерии Залужном. Он растерялся, начал заикаться, щелкать ручкой от волнения. Даже упоминание о Главнокомандующем ВСУ вводит Путина в оцепенение. И не зря.
Скорее всего, что вопрос о Валерии Залужном не было заранее согласованным. Это стало понятно из дрожащего голоса Владимира Путина. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк.
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"Залужный его пугает. Залужный – это самый большой страх Путина. До этого мы не знали его величайшего страха, а теперь посмотрите – как его голос дрожал. Вот это демонстрирует реальные настроения в путинском бункере: дрожат, когда слышат слово "Залужный". Им страшно", – подчеркнул Николай Давидюк.
Путин боится потенциала украинских военных
Упоминали в российском информационном поле и руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова, утверждая, что он якобы получил ранения. По другим версиям – вообще погиб. Очевидно, что это еще один вброс. То ли для успокоения народа, то ли для успокоения самих себя.
Все это, в частности, указывает и на то, что Вооруженные Силы Украины действуют эффективно и способны освободить все украинские территории.
Украинские военные оказались шахматистами, с которыми он не может играть на уровне. Именно поэтому Путин так боится произносить слово "Залужный",
– подчеркнул политолог.
Российские генералы не понимают, как вести современные войны и как можно реагировать на современные вызовы. Вместо этого украинское военное командование хорошо осознают свои шаги. И все это пока еще без западной авиации. Имеющаяся техника и стратегия Генштаба уже выводит россиян из-под контроля.
Николай Давидюк о страхе Путина перед Залужным: смотреть видео
Путин чаще говорит о войне
В последнее время Владимир Путин активно начал комментировать происходящее на фронте. Он и встретился с так называемыми "военкорами", и провел переговоры с африканской делегацией, и даже экономический форум посвятил не экономике, а событиям на войне.
Я вижу сейчас, что их экономика переходит в тотальный упадок. Им потребуются десятки лет, чтобы ее поднять. Единственные, кто от этого могут выигрывать, это Китай и Индия,
– отметил Давидюк.
Последние выступления российского диктатора лишь доказывают его зацикленность на Украине, которая, собственно, и станет роковым концом для него и России в целом. Если российские элиты поймут это, то, возможно, будет шанс спасти если не страну, то, по крайней мере, самих себя.
Последние маразматические заявления Путина: подробнее
- После поездки в Киев, африканская делегация отправилась в Санкт-Петербург, чтобы обсудить с Путиным "мирный план". Российский диктатор цинично заявлял о том, что "хочет мира" и ради него готов сотрудничать с кем потребуется. Более того, Путин даже рассказывал, что якобы не похищал детей из Украины, а "спасал их".
- Кроме того, Владимир Путин решил продемонстрировать бумажку, которую назвал "договором о нейтралитете Украины". Его якобы Россия и Украина должны были подписать в прошлом году.
- На упоминавшейся встрече с "военкорами" Путин прокомментировал подрыв Каховской ГЭС. Он, конечно, обвинил в теракте Украину. Однако в объяснении этого ответа бункерный несколько запутался. Он сказал, что подрыв Каховской дамбы помешал контрнаступлению ВСУ. А потому, вроде бы, лучше бы Украина провела наступление, а не взрывала ГЭС.