Дрожит от мощности ВСУ: Залужный стал самым большим страхом Путина

На встрече с так называемыми "военкорами" Владимиру Путину, неожиданно для него задали вопрос о Валерии Залужном. Он растерялся, начал заикаться, щелкать ручкой от волнения. Даже упоминание о Главнокомандующем ВСУ вводит Путина в оцепенение. И не зря.

Скорее всего, что вопрос о Валерии Залужном не было заранее согласованным. Это стало понятно из дрожащего голоса Владимира Путина. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

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"Залужный его пугает. Залужный – это самый большой страх Путина. До этого мы не знали его величайшего страха, а теперь посмотрите – как его голос дрожал. Вот это демонстрирует реальные настроения в путинском бункере: дрожат, когда слышат слово "Залужный". Им страшно", – подчеркнул Николай Давидюк.

Путин боится потенциала украинских военных

Упоминали в российском информационном поле и руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова, утверждая, что он якобы получил ранения. По другим версиям – вообще погиб. Очевидно, что это еще один вброс. То ли для успокоения народа, то ли для успокоения самих себя.

Все это, в частности, указывает и на то, что Вооруженные Силы Украины действуют эффективно и способны освободить все украинские территории.

Украинские военные оказались шахматистами, с которыми он не может играть на уровне. Именно поэтому Путин так боится произносить слово "Залужный",

– подчеркнул политолог.

Российские генералы не понимают, как вести современные войны и как можно реагировать на современные вызовы. Вместо этого украинское военное командование хорошо осознают свои шаги. И все это пока еще без западной авиации. Имеющаяся техника и стратегия Генштаба уже выводит россиян из-под контроля.

Николай Давидюк о страхе Путина перед Залужным: смотреть видео

Путин чаще говорит о войне

В последнее время Владимир Путин активно начал комментировать происходящее на фронте. Он и встретился с так называемыми "военкорами", и провел переговоры с африканской делегацией, и даже экономический форум посвятил не экономике, а событиям на войне.

Я вижу сейчас, что их экономика переходит в тотальный упадок. Им потребуются десятки лет, чтобы ее поднять. Единственные, кто от этого могут выигрывать, это Китай и Индия,

– отметил Давидюк.

Последние выступления российского диктатора лишь доказывают его зацикленность на Украине, которая, собственно, и станет роковым концом для него и России в целом. Если российские элиты поймут это, то, возможно, будет шанс спасти если не страну, то, по крайней мере, самих себя.

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