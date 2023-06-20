Найімовірніше, що запитання про Валерія Залужного не було заздалегідь узгодженим. Це стало зрозуміло із тремтячого голосу Владіміра Путіна. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк.
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"Залужний його лякає. Залужний – це найбільший страх Путіна. До цього ми не знали його найбільший страх, а тепер подивіться – як його голос тремтів. Ось це демонструє реальні настрої в путінському бункері: тремтять, коли чують слово "Залужний". Їм страшно", – наголосив Микола Давидюк.
Путін боїться потенціалу українських військових
Згадували в російському інформаційному полі і керівника ГУР МОУ Кирила Буданова, стверджуючи, що він начебто отримав поранення. За іншими версіями – взагалі загинув. Очевидно, що це лиш ще один вкид. Чи то для заспокоєння народу, чи то для заспокоєння самих себе.
Все це зокрема вказує й на те, що Збройні Сили України діють ефективно та здатні звільнити всі українські території.
Українські військові виявились шахістами, з якими він не може грати на рівні. Саме тому Путін так боїться вимовляти слово "Залужний",
– підкреслив політолог.
Російські генерали не розуміють, як вести сучасні війни та як можна реагувати на сучасні виклики. Натомість українське військове командування добре усвідомлюють свої кроки. І все це ще поки без західної авіації. Наявна техніка та стратегія Генштабу вже виводить росіян з-під контролю.
Микола Давидюк про страх Путіна перед Залужним: дивитись відео
Путін частіше говорить про війну
Останнім часом Владімір Путін активно почав коментувати події на фронті. Він і зустрівся з так званими "воєнкорами", і провів переговори з африканською делегацією, і навіть економічний форум присвятив не економіці, а подіям на війні.
Я бачу зараз, те що їхня економіка переходить в тотальний занепад. Їм будуть потрібні десятки років, щоб її підняти. Єдині, хто від цього можуть вигравати, це Китай та Індія,
– зазначив Давидюк.
Останні виступи російського диктатора лише доводять його зацикленість на Україні, яка, власне, і стане фатальним кінцем для нього та Росії загалом. Якщо російські еліти зрозуміють це, то, можливо, матимуть шанс врятувати якщо не країну, то принаймні самих себе.
Останні маразматичні заяви Путіна: детальніше
- Після поїздки до Києва, африканська делегація вирушила до Санкт-Петербурга, аби обговорити з Путіним "мирний план". Російський диктатор цинічно заявляв, про те, що "хоче миру" і заради нього готовий співпрацювати з ким буде потрібно. Ба більше, Путін навіть розповідав, що буцімто не викрадав дітей з України, а "рятував їх".
- Крім того, Владімір Путін вирішив продемонструвати папірець, який назвав "договором про нейтралітет України", який начебто Росія та Україна мали підписати минулого року.
- На згадуваній зустрічі з "воєнкорами" Путін прокоментував підрив Каховської ГЕС. Він, звісно ж, звинуватив у теракті Україну. Однак у поясненні цієї відповіді бункерний дещо заплутався. Він сказав, що підрив Каховської дамби завадив контрнаступу ЗСУ. А тому, начебто, краще б Україна провела наступ, а не підривала ГЕС.