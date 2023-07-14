Мне наплевать, – Залужный обещает вернуть Крым, даже если Запад будет против

Наши защитники продолжают делать все возможное для того, чтобы освободить родную землю от оккупантов. Для нас важно отбросить их за границы Украины, признанные в 1991 году.

Особенно болит каждому украинцу вопрос оккупации Крыма. В интервью главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что полуостров вернут. Даже при условии, что Запад будет противиться этому.

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Украина вернет Крым

Журналисты отмечают, что Залужный "не стесняется своего намерения вернуть Крым". На фоне того, что некоторые западные чиновники озабочены тем, как на это может отреагировать Путин. Но стоит понимать, что рано или поздно ВСУ дойдут до полуострова и выбьют оттуда врага.

Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать – меня никто не остановит,

– подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также резко высказался об ударах по России. Он напомнил, что наши партнеры опасаются, что мы будем бить по стране-агрессоре их вооружением.

Залужный пообещал использовать украинское

Он в интервью отметил, что по России мы можем бить оружием собственного производства. В то же время, он не признал причастности нашего войска к ударам по стране-агрессоре. Залужный добавил, что наши защитники "проводят ту работу, которую считают нужной".

Собственно, в издании отметили, что западные союзники опасаются эскалации войны с Россией. Именно поэтому нам выдвинули четкое условие относительно дальнобойных ракет и другого вооружения. Все это, предоставленное нам Западом, мы не можем использовать для ударов по России.

В то же время Залужный подчеркнул, что "не должен спрашивать у кого-то разрешения, что делать на территории врага". Главнокомандующий подчеркнул, что у него есть приоритетная задача – "спасти свой народ от врага".

Заметим, что США все еще отказываются давать нам дальнобойные ракеты ATACMS. В Германии тоже решили не передавать свои Taurus. Тем временем Франция объявила о передаче SCALP. А эти дальнобойные ракеты – французская версия британских Storm Shadow, которыми мы успешно уничтожаем врага. К слову, в Пентагоне еще и подтвердили, что Украина получила кассетные боеприпасы от США. Так что оккупантам будет крайне несладко.