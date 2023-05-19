О ПВО и дальнобойных снарядах: Залужный поговорил с Милли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 19 мая побеседовал с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Залужный рассказал об обстановке на основных направлениях фронта. ВСУ продолжают вести оборонную операцию и подготовку к дальнейшим действиям.

Важно Залужный признался, что Украина потеряла много кадровых командиров

Приоритет – усиление ПВО

Далее Главнокомандующий ВСУ говорил о массированных атаках россиян дронами и ракетами разных типов, в частности аэробалистическими Х-47М2 "Кинжал". При случае он поблагодарил комплексы Patriot и отметил их эффективную работу.

По словам Залужного, в приоритете – дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты неба.

Обсудили вопросы необходимости поставки вооружения и боеприпасов, дальнобойных снарядов в частности. Украина и США договорились сотрудничать и дальше.

Залужный не поехал на встречу НАТО

Главнокомандующий 10 мая не приехал на встречу руководителей оборонных ведомств стран Североатлантического альянса. Как отметил глава Военного комитета. Это произошло из-за ситуации на фронте.

Перед этим, 6 мая, Залужный также провел очередной телефонный разговор с Милли. Говорили об очередном пакете военной помощи Украине, о котором объявили в Пентагоне.

Кстати, Милли прокомментировал предстоящее контрнаступление защитников Украины и ситуацию на поле боя. По его мнению, достичь своих политических целей военным путем любой из сторон будет очень тяжело. Он не считает это возможным в 2023 году.