Первые пуски: Залужный показал мощную работу ATACMS

Украина впервые применила ракеты ATACMS. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как отработали бойцы.

Президент Владимир Зеленский в обращении 17 октября также подтвердил, что Силы обороны начали использовать ATACMS. Он поблагодарил США за поддержку.

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Залужный показал, как работают ATACMS

Главнокомандующий ВСУ обнародовал видео работы украинских защитников ракетами ATACMS.

ATACMS. Работа наших воинов. Благодарю вас за службу! Благодарю партнеров за поддержку. Вместе – к победе,

– подчеркнул Залужный в подписи к видео.

Смотрите видео от Валерия Залужного

Следует отметить, что, по информации журналиста PAP Оскара Горжинского, Белый дом подтвердил поставки ATACMS.

"США недавно предоставили Украине тип ATACMS, способный действовать на расстоянии до 165 километров... Мы считаем, что это обеспечит значительное усиление возможностей Украины на поле боя без риска нашей военной готовности", – говорится в сообщении.

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Кратко о передаче Украине ракет ATACMS

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что пока рано говорить о результатах удара ATACMS по Бердянску и Луганску. Украинская разведка впоследствии предоставит точные данные о потерях россиян.

Надо дождаться все же данных разведки, дождаться спутниковых снимков, информации, возможно, от других источников, и тогда мы будем точно знать, чтобы не рассказывать сейчас, сколько уничтожили этой технику,

– заметил спикер.

По его словам, сам факт применения такого вооружения на таком большом расстоянии означает, что ситуация на поле боя изменится, и Россия не может ничего этому противопоставить. Оккупанты будут вынуждены перемещаться, как это было раньше после "хлопка" на аэродромах.

Сообщалось, что Украина тайно получила модификацию с кассетными боеприпасами – меньшими бомбами, которые могут наносить ущерб на большой территории.



Украина получила ATACMS / Инфографика 24 Канала