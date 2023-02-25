Залужный слов на ветер не бросает, – генерал-лейтенант об обещании вернуть Мариуполь в этом году
Валерий Залужный пообещал, что наши защитники освободят Мариуполь в 2023 году. А Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины слов на ветер не бросает.
Однако по состоянию на сегодняшний день Украина еще не готова реализовать этот замысел. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт и генерал-лейтенант Игорь Романенко.
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Украине удастся вернуть Мариуполь в 2023 году
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Залужный слов на ветер не бросает. Его слово – твердое,
– заметил военный эксперт
По его мнению, Валерию Залужному совместно с политическим руководством во главе с Верховным Главнокомандующим Владимиром Зеленским удастся реализовать этот замысел и над Мариуполем снова будет развеваться украинский флаг.
Романенко об обещании Залужного вернуть Мариуполь в 2023 году: смотрите видео
Что известно о словах Залужного
В документальном проекте Дмитрия Комарова Главнокомандующий ВСУ рассказал, как был Святым Николаем для детей. Тогда один из мальчиков спросил Валерия Залужного, когда мы вернемся в Мариуполь.
"Прямо у этого стола, мальчик... Илья его звали, ему года четыре. Он меня взял за руку и отвел. Он говорит: "Нагнитесь, я вам кое-что на ушко скажу: мы точно вернемся в Мариуполь?". Я говорю: "Да". Он говорит: "А когда?". Я говорю: "В этом году". Это вдохновляет", – вспомнил генерал.
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- В последнее время во временно оккупированном Мариуполе участился "хлопок". Первые взрывы в городе прогремели вечером 21 февраля. Впоследствии – ночью против 22 февраля и утром. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что ВСУ ударили в состав с боеприпасами и военную базу захватчиков.
- Очередной "хлопок" посетил оккупированный российскими захватчиками город вечером 24 февраля. На складах с боекомплектом врага снова звучали взрывы.
- Мариуполь стал своеобразным военным хабом для россиян. Однако сейчас там наблюдается уменьшение количества военной техники и личного состава. Андрющенко сообщал, что там осталось около 15 тысяч оккупантов.
- Кроме того, большого движения техники из России в Мариуполь не наблюдается. Чаще оккупанты едут в обратном направлении для ремонтных работ. В город перебрасывают технику с других участков фронта, оттуда на Новоазовск, а из Новоазовска в район Бахмута.