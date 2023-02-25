Залужный слов на ветер не бросает, – генерал-лейтенант об обещании вернуть Мариуполь в этом году

Валерий Залужный пообещал, что наши защитники освободят Мариуполь в 2023 году. А Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины слов на ветер не бросает.

Однако по состоянию на сегодняшний день Украина еще не готова реализовать этот замысел. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт и генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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Украине удастся вернуть Мариуполь в 2023 году

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Залужный слов на ветер не бросает. Его слово – твердое,

– заметил военный эксперт

По его мнению, Валерию Залужному совместно с политическим руководством во главе с Верховным Главнокомандующим Владимиром Зеленским удастся реализовать этот замысел и над Мариуполем снова будет развеваться украинский флаг.

Романенко об обещании Залужного вернуть Мариуполь в 2023 году: смотрите видео

Что известно о словах Залужного

В документальном проекте Дмитрия Комарова Главнокомандующий ВСУ рассказал, как был Святым Николаем для детей. Тогда один из мальчиков спросил Валерия Залужного, когда мы вернемся в Мариуполь.

"Прямо у этого стола, мальчик... Илья его звали, ему года четыре. Он меня взял за руку и отвел. Он говорит: "Нагнитесь, я вам кое-что на ушко скажу: мы точно вернемся в Мариуполь?". Я говорю: "Да". Он говорит: "А когда?". Я говорю: "В этом году". Это вдохновляет", – вспомнил генерал.

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