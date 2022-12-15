Мне не нужны еще сотни тысяч, – Залужный ответил, будет ли в Украине большая волна мобилизации

Из-за российского вторжения в Украину с 24 февраля 2022 года продолжается мобилизация. На 10 месяц войны у украинской армии достаточно личного состава.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По словам Залужного, в его распоряжении достаточное количество людей.

Кстати говоря Неспособны одолеть ВСУ, ведут войну даже с младенцами, – Залужный о российских обстрелах

Залужный заявил, что ему нужна техника

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что ему не нужны сотни тысяч человек.

Мы ее уже проводим как есть. У нас достаточно людей, и я четко вижу, что есть. Мне достаточно. Мне не нужны еще сотни тысяч,

– сказал он.

При этом Залужный рассказал, что ему нужна на этой фазе войны техника. "Нам нужны танки, нужны бронетранспортеры, БМП. Нам нужны боеприпасы. Обратите внимание, я сейчас не говорю о F-16", – добавил он.

О чем еще сказал главнокомандующий ВСУ

Залужный заявил, что у него есть понимание, как победить Россию и прогнать оккупантов на позиции 23 февраля. Однако из-за ресурсов, которые сейчас имеет Украина, главнокомандующий сказал, что не может проводить большие операции.

Он отметил, что Украина может выйти на границы по состоянию на 23 февраля, если получит 300 танков, 600 – 700 БМП и 500 гаубиц.

Также главнокомандующий ВСУ анонсировал масштабную операцию, над которой армия уже работает Однако наблюдать ее люди пока не могут.

Кроме того, Залужный отметил, что Россия готовит около 200 тысяч захватчиков. Он предполагает, что оккупанты могут повторно пойти на Киев.