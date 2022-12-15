Мне не нужны еще сотни тысяч, – Залужный ответил, будет ли в Украине большая волна мобилизации
Источник:The Economist
Из-за российского вторжения в Украину с 24 февраля 2022 года продолжается мобилизация. На 10 месяц войны у украинской армии достаточно личного состава.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По словам Залужного, в его распоряжении достаточное количество людей.
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Залужный заявил, что ему нужна техника
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что ему не нужны сотни тысяч человек.
Мы ее уже проводим как есть. У нас достаточно людей, и я четко вижу, что есть. Мне достаточно. Мне не нужны еще сотни тысяч,
– сказал он.
При этом Залужный рассказал, что ему нужна на этой фазе войны техника. "Нам нужны танки, нужны бронетранспортеры, БМП. Нам нужны боеприпасы. Обратите внимание, я сейчас не говорю о F-16", – добавил он.
О чем еще сказал главнокомандующий ВСУ
- Залужный заявил, что у него есть понимание, как победить Россию и прогнать оккупантов на позиции 23 февраля. Однако из-за ресурсов, которые сейчас имеет Украина, главнокомандующий сказал, что не может проводить большие операции.
- Он отметил, что Украина может выйти на границы по состоянию на 23 февраля, если получит 300 танков, 600 – 700 БМП и 500 гаубиц.
- Также главнокомандующий ВСУ анонсировал масштабную операцию, над которой армия уже работает Однако наблюдать ее люди пока не могут.
- Кроме того, Залужный отметил, что Россия готовит около 200 тысяч захватчиков. Он предполагает, что оккупанты могут повторно пойти на Киев.