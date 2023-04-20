Залужный и командующий силами НАТО в ЕС поговорили перед "Рамштайном": детали разговора

20 апреля 2023, 18:06
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Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 20 апреля пообщался с командующим силами НАТО в ЕС генералом Кристофером Каволи. Стороны провели переговоры перед очередным заседанием партнеров Украины в формате Рамштайн.

Детали разговора в своих социальных сетях сообщил Залужный. В частности, главнокомандующий ВСУ и командующий силами НАТО в ЕС обсудили приоритетные для Украины направления по вооружению, техника и боеприпасы.

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Залужный и Каволи обсудили потребности ВСУ

Залужный отметил, что проинформировал генерала Каволи об оперативной обстановке на фронте.

Договорились дальше продолжать диалог и активно взаимодействовать. Благодарен за стойкую поддержку и помощь,
– рассказал Залужный.

Ранее Валерий Залужный в Киеве встретился с начальником Генштаба Франции Тьери Бюркаром. В ходе переговоров стороны обсудили передачу Украине истребителей F-16.

Кроме того, Залужный подробно остановился на потребности Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, средствах противовоздушной обороны.

Что Украина ожидает от "Рамштайна"

  • Уже в пятницу, 21 апреля, состоится очередная встреча партнеров Украины в формате "Рамштайн".
  • Глава Минобороны Алексей Резников заявлял, что приоритеты Украины на встрече в формате "Рамштайн" будут неизменными – системы противовоздушной обороны, в том числе истребители.
  • По его словам, второй приоритет – это бронированная техника и снаряды для тяжелой артиллерии 155 калибра и всех остальных.
  • Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что будут достигнуты договоренности о передаче дальнобойного оружия. Глава государства заявил, что встреча "Рамштайн" будет проходить в контексте подготовки Украины к контрнаступлению.
  • Также Зеленский подчеркнул важность обучения украинских пилотов.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что на "Рамштайне" члены Альянса и партнеры объявят о конкретной военной поддержке Украины.
  • Кроме того, в Украине надеются, что во время встречи в формате "Рамштайн" обсудят передачу западных истребителей.

Автор: Михайло Гема