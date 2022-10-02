Поддержка – непоколебима, – Залужный поговорил с генералом Милли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный побеседовал с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Разговор состоялся в телефонном режиме.

О результатах разговора сообщил Валерий Залужный. Главнокомандующий ВСУ рассказал, что обсудил с Марком Милли "вопрос обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской вооруженной агрессии".

Примечательно Журнал Time посвятил обложку и статью Валерию Залужному

Залужный и Милли обсудили обеспечение потребностей Сил обороны Украины

Валерий Залужный выразил благодарность американцу за последовательную и непреклонную поддержку Украины.

Искренне благодарен всему американскому народу и его лидерам за последовательную и непреклонную поддержку Украины в эти трудные времена,

– сообщил Залужный.

Отметим, что 29 сентября Валерий Залужный поговорил по телефону с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Залужный и Каволи поговорили об оперативной обстановке, дальнейших планах и потребностях вооружения. Также Залужный поделился с генералом своим видением Генштаба ВСУ по реагированию на мобилизацию в России.

Военная помощь США

1 октября стало известно, что президент США Джозеф Байден подписал закон, включающий 12-миллиардную поддержку для Украины. Перед этим его окончательно одобрил Конгресс США.

Также 28 сентября Пентагон сообщил, что США предоставит Украине новый пакет помощи на 1,1 миллиарда долларов. В пакет помощи войдут новые HIMARS и беспилотники. Однако этот пакет пособий долгосрочный, поэтому передача систем HIMARS может занять несколько лет.

По данным СМИ, Белый дом до конца года предоставит Украине 4,5 миллиарда долларов денежной поддержки. Администрация Джо Байдена согласовала выделение миллиардов долларов в помощь Украине и призвала страны ЕС делать больше.

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