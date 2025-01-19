Залужный рассказал, когда впервые понял, что большая война "не за горами"

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вспомнил, как Россия готовилась к вторжению в Украину. Генерал поделился, что именно указывало на подготовку Москвы к полномасштабной войне.

В канун Нового года свет увидела автобиографическая книга Валерия Залужного. В ней генерал признался, что уже в 2021-ом году "пахло" большой войной, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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"Все очень боялись"

По словам экс-главы, почва для большой войны закладывалась еще за год до этого. Залужный отмечает, что именно в 2020 году Россия начала развертывание своих сил, которые в будущем будут наступать на Украину. Прежде всего, Москва формировала ударную группировку на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в Крыму, а также вдоль государственной границы Украины. "Тогда все очень боялись говорить о начале создания ударной группировки и на территории Республики Беларусь", – вспоминает военный.

К слову, в книге генерал рассказал, что 25 лет назад гадалка предсказала ему будущую войну в Украине, когда он ехал поездом домой в Новоград-Волынский. "Я увидела войну. Страшную. У нас здесь. А ты там самый главный", – сказала она Залужному, тогда еще курсанту.

Генерал заметил, что вспомнил ее слова только в конце февраля 2022 года.