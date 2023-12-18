Залужный считает, что мобилизацию следует вернуть в "рамки, которые работали раньше"
Источник:РБК-Украина
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что процесс мобилизации необходимо вернуть в предыдущие рамки.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что воюющих на переднем крае защитников должен кто-то заменять.
Смотрите также Почему от мобилизации нельзя отойти: Буданов рассказал о численности Сил обороны
Залужный прокомментировал, стоит ли усиливать мобилизацию
По словам Залужного, новый проект рекрутинга в Вооруженные силы Украины пока рано оценивать. Однако мобилизацию нужно не только усилить, а вернуть в те рамки, которые работали раньше.
Рекрутинг оценивать еще немного рано, а по вопросам мобилизации, то его не то что нужно усиливать, а вернуть в те пределы, в те рамки, которые работали раньше,
– сказал Валерий Залужный.
Он отметил, что сейчас это проблема тех ребят, которые воюют на переднем крае, которых должен кто-то заменять. Главнокомандующий добавил, что иногда они остаются один на один, а так не должно быть.
Главнокомандующий назвал уволенных военнослужащих профессионалами
Также Залужный прокомментировал увольнение областных военных комиссаров, а повлияло ли такое решение на эффективность мобилизации.
Это были профессионалы, они знали, как это делать, а их нет,
– сказал он.
Напомним, что 17 августа 2023 года президент Владимир Зеленский по решению СНБО уволил всех областных военкомов.Справка. С 24 февраля 2023 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация. В службу призывают военнообязанных и резервистов.
В Украине заработал рекрутинг в ВСУ
- Недавно Минобороны Украины начало проект рекрутинга в ВСУ. Он предполагает, что человек может сам избрать желаемую должность и подразделение для службы. Человек сам может отозваться на желаемую вакансию на двух рекрутинговых сервисах: Work.ua и Lobby X.
- Человек, подписавший контракт, должен пройти подготовку. Также он получит подъемную помощь при заключении первого контракта.
- Однако глава ГУР Кирилл Буданов считает, что рекрутинг не сможет перекрыть численность сил обороны. Потому Украина не может отказаться от мобилизации.
- Он также считает, что все желающие воевать пришли в первые полгода полномасштабного вторжения. И сейчас таких людей осталось немного.