Залужный считает, что мобилизацию следует вернуть в "рамки, которые работали раньше"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что процесс мобилизации необходимо вернуть в предыдущие рамки.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что воюющих на переднем крае защитников должен кто-то заменять.

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Залужный прокомментировал, стоит ли усиливать мобилизацию

По словам Залужного, новый проект рекрутинга в Вооруженные силы Украины пока рано оценивать. Однако мобилизацию нужно не только усилить, а вернуть в те рамки, которые работали раньше.

Рекрутинг оценивать еще немного рано, а по вопросам мобилизации, то его не то что нужно усиливать, а вернуть в те пределы, в те рамки, которые работали раньше,

– сказал Валерий Залужный.

Он отметил, что сейчас это проблема тех ребят, которые воюют на переднем крае, которых должен кто-то заменять. Главнокомандующий добавил, что иногда они остаются один на один, а так не должно быть.

Главнокомандующий назвал уволенных военнослужащих профессионалами

Также Залужный прокомментировал увольнение областных военных комиссаров, а повлияло ли такое решение на эффективность мобилизации.

Это были профессионалы, они знали, как это делать, а их нет,

– сказал он.

Напомним, что 17 августа 2023 года президент Владимир Зеленский по решению СНБО уволил всех областных военкомов.

В Украине заработал рекрутинг в ВСУ

Недавно Минобороны Украины начало проект рекрутинга в ВСУ. Он предполагает, что человек может сам избрать желаемую должность и подразделение для службы. Человек сам может отозваться на желаемую вакансию на двух рекрутинговых сервисах: Work.ua и Lobby X.

Человек, подписавший контракт, должен пройти подготовку. Также он получит подъемную помощь при заключении первого контракта.

Однако глава ГУР Кирилл Буданов считает, что рекрутинг не сможет перекрыть численность сил обороны. Потому Украина не может отказаться от мобилизации.

Он также считает, что все желающие воевать пришли в первые полгода полномасштабного вторжения. И сейчас таких людей осталось немного.

С 24 февраля 2023 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация. В службу призывают военнообязанных и резервистов.