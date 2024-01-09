Решение врагу не понравится: Залужный посетил позиции Сил обороны в Купянском районе

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетил позиции Сил обороны в районе Купянска. Вместе с ним прибыли Министр обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Сергей Шаптала.

Ранее майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, что сейчас фиксируется тяжелая ситуация на Купянско-Лиманском направлении. Россияне пытаются атаковать Купянск и сосредоточили поблизости большое количество живой силы и техники.

Смотрите также Крайняя точка: экс-работник СБУ предположил, когда закончится наступление россиян

Что об этом известно

Командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил с ситуацией вокруг Купянска, где украинские воины отражают постоянные попытки врага атаковать.

Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время – врагу не понравится,

– рассказал Умеров.

Залужный, Умеров и Шаптала встретились с командующим ОСУВ "Хортица" / Фото Минобороны

В то же время Сырский отметил, что успехов у российских оккупантов на этом направлении нет.

Командующий ОСУВ "Хортица" объяснил ситуацию вокруг Купянска / Фото Минобороны

Ситуация на Купянском направлении: последние новости