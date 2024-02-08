Спасибо, господин генерал: украинцы выражают уважение Залужному после отставки

Владимир Зеленский 8 февраля уволил с должности Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Украинцы в сети выражают благодарность Залужному за два года, когда он оборонял страну.

Граждане отмечают, что именно благодаря ему удалось сдержать вражеское нашествие. Реакции сети по поводу отставки Валерия Залужного – собрал 24 Канал.

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Реакции на увольнение

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что генералу Валерию Залужному выпала одна из самых сложных задач – управлять ВСУ во время большой войны с Россией.

Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы. Слава Украине,

– написал Умеров.

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что чтобы не было дальше, Залужный уже оставил свой след в современной истории Украины.

Волонтер и журналист Сергей Стерненко также выразил свою благодарность и отметил, что Залужный защищал Украину в самые тяжелые времена.

Десятки других известных украинских деятелей выразили свою благодарность Главнокомандующему. Большинство из них простые и лаконичные – они пишут только "Спасибо".

Некоторые делятся собственными фото с генералом Валерием Залужным – например, военный Анатолий Штефан "Штирлиц".

Честь господин Главнокомандующий! Честь господин генерал! Честь Валерий Федорович! Честь брат! Война продолжается,

– написал военный.

Конечно, особенно много благодарности под постом Валерия Залужного. Тысячи людей пришли написать, как они благодарны за эти два года, которые генерал оборонял страну от российских захватчиков.

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Что известно об увольнении