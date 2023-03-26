Ситуация стабилизируется: Жданов объяснил слова Залужного по поводу ситуации в Бахмуте
На востоке Украины продолжаются тяжелые боевые действия. Украинским силам обороны удается прилагать огромные усилия, чтобы отражать атаки врага и контролировать фронт.
Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал. Он сообщил, что россияне близ Бахмута достигли предела своих возможностей и сейчас их силы идут на убыль.
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В Бахмутском направлении сохраняется сложная ситуация. Противник активно штурмует Орехово-Василовку и Богдановку.
По словам Жданова, в самом городе продолжаются ожесточенные бои, россияне пытаются прорваться в центр города.
Однако наши силы держат оборону,
– добавил спикер.
Ситуация стабилизируется
24 марта Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что благодаря титаническим усилиям украинской армии ситуацию на Бахмутском направлении удалось стабилизировать.
То есть мы не только отбиваем атаки и удерживаем оборонительные рубежи, но ее наносим такой объем поражения противнику, таких потерь, что количество атак с их стороны начинает постепенно снижаться.
– прокомментировал военный эксперт.
Жданов о боях на восточном фронте: смотреть видео
Бои в Донецкой области: что известно
- В течение 25 марта оккупанты нанесли 34 авиационных и 4 ракетных удара, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре. В результате обстрелов ранены среди мирного населения.
- Кроме того, захватчики сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них наши воины отразили более 85 атак захватчиков.
- Военный эксперт Роман Свитан считает, что россияне будут делать попытки широкомасштабно наступать с помощью тяжелой техники на Угледар со стороны Волновахи, а также на Купянск, Сватово и Кременную со стороны российских Валуек.
- Украинская власть призывает жителей Авдеевки в Донецкой области срочно покинуть город. Ведь россияне там обстреливают жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру. Несмотря на это, в Авдеевке до сих пор остаются около 1900 человек.