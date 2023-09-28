Поскольку настаивал выключить российскую музыку: на Хмельнитчине парень избил 64-летнего мужчину

На Хмельнитчине местный житель набросился с кулаками на прохожего, сделавшего ему замечания по поводу российской музыки. Следователи начали досудебное расследование по факту избиения.

Инцидент произошел недавно в центре города Дунаевцы. Там любитель российских песен агрессивно отреагировал на замечание по поводу его вкусов.

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Громко включил российскую музыку

Им оказался 26-летний местный житель. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, включил на полную громкость музыку в автомобиле своего товарища. Как говорят свидетели, это были песни российских исполнителей. Очевидно, именно это не понравилось 64-летнему прохожему. Он сделал замечание молодому человеку и настоял, чтобы он выключил музыку.

Тот в ответ начал избивать мужчину. Потерпевший получил травмы средней степени тяжести. Его пришлось госпитализировать.

Какова дальнейшая судьба фаната русской культуры

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в избиении. Кроме того, следователи настаивают на назначении ему меры пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста. Пока досудебное расследование еще продолжается. За совершенное молодому человеку грозит до 3 лет лишения свободы.

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