Шойгу должен "ответить": почему заместителя минобороны России арестовали именно сейчас
В России задержан заместитель министра обороны Тимур Иванов, который строил космодром "Восточный", храм минобороны, а также "отстраивал" оккупированный Мариуполь.
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что масштабы "воровства" в городе впечатляют. В то же время задержание Иванова может быть связано с жесткой борьбой влиятельных российских ведомств за контроль Мариуполя.
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"Напилили" немало
В Мариуполе россиянами первым был построен объект "Невский". С этого, по мнению Андрющенко, все началось, и из-за него Иванов в итоге был задержан. Однако его арест связан не только с этим объектом.
Больше всего заместитель министра обороны украл (и продолжает это делать в СИЗО) на строительстве в Мариуполе филиала Нахимовского училища. Это большой и дорогостоящий объект по сравнению с "Невским". У училища будет несколько корпусов,
– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.
Кроме того, строится спортивный комплекс и ледовая арена, которая непосредственно привязана к Нахимовскому училищу. Эта ледовая арена – огромная, она велика для Мариуполя, даже когда он был полумиллионным городом.
"Это великое российское воровство. На этом они, конечно, "напилили" немало денег. Со всех сторон это совершенно ненужный объект в Мариуполе", – отметил он.
Продолжается большая "война" в Мариуполе
Иванов не первый, кто арестован из-за строительства в Мариуполе. Есть такой Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга – именно он "восстанавливал", а конкретнее – уничтожал Драматический театр.
Тогда как заметил Андрющенко, возникла пауза в его "восстановлении", потому что главный подрядчик и "кошелек" Беглова был арестован и содержался в СИЗО за это, что украл на ремонте Кремля. Однако его отпустили, и он продолжает строить в Мариуполе.
"Поэтому Иванова тоже не посадят. Его могут убить в тюрьме, потому что он очень многое знает. К тому же идет большая "война" в России между ФСБ и Минобороны. Жду ответ от Сергея Шойгу",– отметил он.
Кто контролирует Мариуполь
Хотя Иванов участвовал в построении космодрома "Восточный", храма минобороны России, а задержали его на третий год полномасштабной войны за "восстановление" Мариуполя. Это произошло из-за того, что оккупированные территории Украины контролирует ФСБ, поэтому, возможно, Иванов с кем-то из этого ведомства не поделил деньги. Это битва за зоны влияния.
Сегодня на строительство в Мариуполе, в частности железной дороги, направлены крупнейшие финансовые потоки в России. Кто контролирует Мариуполь, тот должен контролировать финансовый поток. А оказывается, что оккупированный город контролирует не только ФСБ, но и частично – министерство обороны, и, возможно, ФСБ это не понравилось и его представители воспользовались ситуацией,
– предположил советник городского головы Мариуполя.
Компромат на Иванова собирали в течение 5 лет, но почему-то только сейчас его решили арестовать. Это связано с тем, что у россиян нет больших успехов на фронте – Часов Яр им не удается взять.
"Поэтому сейчас воспользовались ситуацией и указали Шойгу на его место. Можно ожидать "войну" в Донецкой области между ФСБ и минобороны",– отметил Петр Андрющенко.
Больше об аресте заместителя Шойгу
- В Москве 23 апреля был задержан замминистра обороны Тимура Иванова. По информации следственного комитета, его подозревают в получении взятки в размере более одного миллиарда рублей.
- Также суд наложил арест на активы, зарегистрированы на самого Иванова, а также его супругу и детей. Кроме того, Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра.
- Кроме Иванова, арестованы его "приспешники"– предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин. Оба обвиняются в предоставлении взяток.
- Разведка Британии отмечает, что Иванов имел тесные связи с Шойгу. Свой пост он занял в 2016 году, и с этого времени стал очень богатым человеком, вел вместе с семьей роскошный образ жизни. Это плохо коррелировалось с заявлением Владимира Путина о создании новой национальной элиты, которая должна состоять из героев так называемой "СВО".
- В британской разведке отметили, что скандал с Ивановым является самым громким в минобороны России за последние 12 лет.