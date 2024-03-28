Катастрофические последствия: Свитан ответил, почему нельзя "замораживать" войну

Немецкое издание Welt пишет, что война может "заморозиться" уже в 2024 году. Поскольку как силы Украины, так и России являются истощенными. И ни одна из сторон не сможет иметь преимущество на поле боя.

Однако, как заметил 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, "замораживание" войны приведет к катастрофическим последствиям.

Интересно Замороженные российские активы, а не только доходы от них: какие шансы получить деньги от России?

Почему нельзя "замораживать" войну

Как отметил военный эксперт, "замораживание" боевых действий даст возможность противнику накопить оружие и технику, которую сейчас он производит, а также пополнить ряды российской армии.

Через полгода Россия будет готова к новому удару. Оккупанты соберут минимум 100 тысячное войско, которое Силам обороны Украины будет сложно остановить.

Если "заморозить" боевые действия на долгое время уровня "Минск-1" и "Минск-2", то есть на несколько лет, то можно считать, что Украины уже не будет,

– подчеркнул Свитан.

Россиянам нужно 3 – 5 лет, чтобы полностью восстановиться и создать серьезные войска для захвата всей Украины или начать движение в сторону стран Балтии.

И первый, и второй вариант для Украины является губительным. Поэтому никакого "замораживания" войны не будет. О чем неоднократно заявляло военно-политическое руководство страны.

Нельзя допустить повторения "Минских соглашений". Ведь тогда Украина потеряет не сотни тысяч людей, а миллионы.

Минский протокол Соглашение о временном перемирии в войне на Востоке Украины, достигнуто на переговорах в Минске 5 сентября 2014 года. В разработке и подписании мирного соглашения принимали участие представитель ОБСЕ Посол Хайди Тальявини, Второй Президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Силы обороны в этом году смогут выполнить определенные боевые действия. С приходом F-16 украинские военные смогут провести наступление.

Что говорят в Украине о "замораживании" войны