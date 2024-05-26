Дискуссия обострилась: передадут ли Украине российские активы

Сейчас дискуссия о передаче российских активов для Украины обострилась. США с начала года активно подталкивают своих партнеров к тому, чтобы решить этот вопрос.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что это было связано, в частности, с тем, что Конгресс США долгое время не мог проголосовать за военную помощь Украине. Это побудило Белый дом активно работать в направлении использования замороженных российских активов.

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Тем более, что около двух третей замороженных средств сосредоточено в Европе. Сейчас ситуация выглядит неоднозначно.

Руководство Евробанка, Центрального Банка Европейского Союза, против того, чтобы конфисковывать эти деньги. Не потому, что они против помощи Украине, нет. Они боятся негативных последствий для привлечения средств других стран,

– подчеркнул политолог.

Говорится, в частности, о деньгах различных диктаторских, недемократических режимов. Например, различных стран Африки и Китая. Особенно последнего. Потенциально КНР может стать объектом санкций, а деньги нужны.

Поэтому Фесенко предполагает, что это может быть вопросом номер один. Американцы и европейские лидеры предлагают компромиссные варианты. Это будут обсуждать на саммите "Большой семерки".

"Планируется выпустить облигации, ценные бумаги в поддержку Украины. Речь идет и о военной, и финансовой поддержке, потому что для нас финансовая поддержка не менее важна", – сказал политолог.

К слову, более половины украинского бюджета финансируется с помощью международных партнеров – США и ЕС. За эти средства украинцам начисляют пенсии, другие соцвыплаты и зарплаты бюджетникам. Впрочем, эти деньги не направляют на украинскую армию.

В то же время, последняя помощь, за которую проголосовали в США, предусматривает ограничения. Деньги нельзя использовать на выплату пенсий.

"Будет обсуждаться план, чтобы выпустить займ – 50 миллиардов евро, которые будут использовать на нужды Украины. Как денежный залог для этого займа будут российские активы", – сказал Владимир Фесенко.

Это компромиссные варианты. Сейчас в Европе не все с этим соглашаются, однако, это самый вероятный сценарий использования замороженных российских активов.

По какому пути стоит двигаться

Вопрос о конфискации российских активов, считает политолог, в будущем так или иначе придется решать. По его мнению, партнеры должны идти не только путем политических решений. Также нужны судебные процессы.

К слову, страны ЕС – это страны верховенства права. Они уважают право собственности даже, если это собственность страны-агрессора. В то же время есть решение о том, что нужно компенсировать убытки Украины вследствие российской агрессии.

В этом могут помочь судебные решения. К тому же уже есть несколько прецедентов, когда деньги выплачивали украинским компаниям, чью собственность Россия конфисковала во временно оккупированном Крыму.

Стоит двигаться по этому пути, не дожидаясь, когда будет консолидированная политическая воля всех западных стран,

– подчеркнул Фесенко.

По его словам, никогда не говорилось о передаче российских активов именно Украине. Речь шла о том, чтобы эти деньги после завершения войны работали на восстановление украинского государства. А каким именно способом – открытый вопрос.

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