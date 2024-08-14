Украинские военные уже в селе Заолешенка

Украина освободила от российской армии еще один населенный пункт в Суджанском районе Курской области. ВСУ показали фото из Заолешенки.

Фото защитников разлетелось по местным телеграм-каналам. На заднем фоне можно увидеть администрацию Заолешенского сельсовета.

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Фото из Заолешенки

Как и Суджу, ВСУ освободили соседнюю Заолешенку. Кроме администрации, на фото можно увидеть российскую почту.

Село Заолешенка на карте:

Сколько населенных пунктов уже освобождено

Ранее сообщалось, что наши воины также контролируют Любимовку, Гончаровку, Лебедевку, Куриловку, Плехово и другие населенные пункты Курской области.

Владимир Зеленский рассказал, что сейчас под контролем Украины находится 74 населенных пункта. Там проводят проверки и стабилизационные мероприятия.

По данным DeepState, на Курщине освобождено 469,02 квадратных километра. Также еще не определен статус территории площадью 506,01 квадратного километра.

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий отмечает, что Украина не заинтересована в российских территориях – ВСУ зачищают приграничные районы от российского военного контингента, который наносит удары по Сумской области.

Также эта операция помогает фронту – не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет ее военную логистику.