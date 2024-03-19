"Дрейфуют" к сталинским временам: какие последствия ждут россиян после "переизбрания" Путина

В России закончилось голосование на так называемых выборах президента. "Победителем" прогнозируемо стал Владимир Путин, за которого якобы проголосовало 87,29% россиян. Однако результаты выборов вызывают сомнение на Западе.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких, отметив, что какой бы процент поддержки не "нарисовали" Путину, он не имеет связи с реальностью. Процедура, при которой состоялось голосование, не позволяет определить реальный уровень его поддержки.

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Вопиющее нарушение международного права

После этих так называемых выборов Путин превратится в самопровозглашенного президента России.

К избирательному процессу не были привлечены инструменты, которые позволяли признать их как волеизъявление и реализацию принципа народного суверенитета. Кроме того, не были привлечены процедуры верификации, которые бы позволили установить, соответствуют ли эти выборы демократическим стандартам,

– пояснил политолог.

В западных странах уже отреагировали на результаты "выборов" – их признают нелегитимными. Также в ООН осудили проведение голосования на оккупированных территориях Украины как вопиющее нарушение международного права.

Большинство государств мира не признает результатов этих "выборов", какой бы процент поддержки Путина не указали россияне. Это, по мнению Гладких, просто является очередным аргументом и основанием для российских пропагандистов апеллировать к этим цифрам как на внутриполитической, так и на внешнеполитической аренах от имени российского народа.

В то же время этот каток пройдет по россиянам, потому что в России легитимность обеспечивается репрессивными методами. Иосифа Сталина во времена его правления тоже все любили, он имел стопроцентную поддержку. Однако все, кто его не любил, были врагами народа. Даже те, кто его любил, также могли ими стать в любой момент. Современная Россия сейчас "дрейфует" именно в этом направлении,

– отметил политолог.

Непризнание выборов в России и соответственно нелегитимность Путина дает определенные преимущества Украине.

"Это отметил Владимир Зеленский, когда высказался о недопустимости и нецелесообразности проведения любых переговоров с Путиным. После этих "выборов" он больше не является сувереном", – подчеркнул Валентин Гладких.

Реакция в мире на результаты так называемых выборов в России

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и обороне Жозеп Боррель сказал, что "выборы" Путина трудно назвать "честными и свободными". Он отметил, что во время голосования в России не присутствовали наблюдатели миссии ОБСЕ. Также, по мнению Борреля, "выборы" были основаны "на репрессиях и запугивании".

Представительница правительства Германии Кристиане Хоффман заявила, что МИД страны не будет называть Владимира Путина президентом. Она подчеркнула, что Россия сейчас "является диктатурой и находится под авторитарным правлением" Путина.

Американский сенатор Линдси Грэм, находясь в Киеве, заявил, что Путин является "лидером террористического государства". Он намерен обратиться к администрации Байдена о "признании России государством-спонсором терроризма".

В то же время советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что "победа" Путина была предсказуемой, а "выборы" не были справедливыми, поскольку Путин посадил политических оппонентов, а некоторые из них трагически погибли (Алексей Навальный умер в российской колонии в феврале 2024 года – 24 Канал).

Однако, по словам Салливана, "реальность такова, что Путин – это президент России". Соответственно США будут иметь дело "с этой реальностью".