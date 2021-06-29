Запад не хочет допустить большой войны с Путиным, – немецкий политолог Ейдман

29 июня 2021 , 08:24
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Несмотря на то, что результатов от переговоров с Владимиром Путиным нет, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон постоянно пытаются идти на контакт с Кремлем. Лидеры европейских стран не хотят допустить начала большой войны.

Запад будет до последнего момента пытаться договариваться с Владимиром Путиным. Такое мнение в эфире программы "Между прочим" озвучил немецкий политолог Игорь Эйдман.

К теме В Германии объяснили, зачем Меркель хочет наладить диалог с Путиным

"Здесь в Европе говорят, что если вас захватили в заложники, то ни в коем случае не пытайтесь конфликтовать с преступниками. Надо как можно дольше пробовать уговорить их, чтобы они вас не трогали. Вот примерно так и делают европейцы", – объясни он.

Общая позиция руководителей европейских и западных государств – с любым диктатором надо хотя бы пытаться договориться, чтобы не началась масштабная война,
– заявил Игорь Ейдман.

Смотрите полный выпуск программы "Между прочим" на 24 канале:

Маркель и Макрон агитируют за переговоры с Путиным: что известно

  • Канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить президента России Владимира Путина на саммит глав государств Евросоюза. Такую идею поддержал и лидер Франции Эммануэль Макрон. Они убеждены, что это помогло бы наладить диалог с Россией после женевского саммита.
  • В Кремле положительно отреагировали на предложение европейских лидеров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин является сторонником создания механизма диалога между Брюсселем и Москвой.
  • Однако, по информации СМИ, инициативу Меркель Евросоюз не поддержал.
Автор: Юлія Гілей