Запад не хочет допустить большой войны с Путиным, – немецкий политолог Ейдман

Несмотря на то, что результатов от переговоров с Владимиром Путиным нет, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон постоянно пытаются идти на контакт с Кремлем. Лидеры европейских стран не хотят допустить начала большой войны.

Запад будет до последнего момента пытаться договариваться с Владимиром Путиным. Такое мнение в эфире программы "Между прочим" озвучил немецкий политолог Игорь Эйдман.

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"Здесь в Европе говорят, что если вас захватили в заложники, то ни в коем случае не пытайтесь конфликтовать с преступниками. Надо как можно дольше пробовать уговорить их, чтобы они вас не трогали. Вот примерно так и делают европейцы", – объясни он.

Общая позиция руководителей европейских и западных государств – с любым диктатором надо хотя бы пытаться договориться, чтобы не началась масштабная война,

– заявил Игорь Ейдман.

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