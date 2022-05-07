Запад уже не боится путинского шантажа, – Пионтковский об угрозах ядерного удара

Владимир Путин и дальше угрожает ядерным ударом, однако Запад уже не боится такого шантажа. В частности, США заявили, что Россия получит жесткий ответ, если применит ядерное оружие.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что главное изменение Запада – что там уже не боятся путинского шантажа.

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По его словам, Путин 15 лет шантажировал Запад угрозами, что может использовать ядерное оружие.

Но это прекратилось. Ему сказали, что в этом случае США ответят жестко, и к тому же, персонально по нему. В последнее время этот шантаж сбавил обороты, и кремлевские лидеры начали заявлять, что ядерная война невозможна,

– заявил Пионтковский.

Он добавил, что в любом случае Запад больше не задает себе вопрос "спровоцируют ли они Путина на ядерный удар".

Пионтковский о ядерном шантаже Путина:

Добавим, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что Россию необходимо добавить в список спонсирующих международный терроризм стран. А президента Владимира Путина она просто назвала трусом.

Ядерный шантаж России: последние новости

По данным иностранных СМИ, Путин на параде 9 мая намекнет Запад на ядерную войну самолетом "судного дня" – Ил-80, который может перевозить высшее руководство России в случае ядерной войны. Он якобы "нашпигован" технологиями.

Россия также отработала запуск баллистических ракет "Искандер". Они могут нести ядерное оружие.

Несмотря на риторику российских властей, в США отрицают угрозу применения Россией ядерного оружия. Представители страны уверяют, что активно следят за ядерным потенциалом Москвы.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что угрозы России использовать ядерное оружие являются признаком отчаяния Путина и свидетельствуют о провале его плана.

На фоне военных преступлений России в Украине президент Владимир Зеленский не исключает, что Путин ударит ядерным оружием.

Интересно, что Алексей Арестович заявил, что Украина готова освобождать захваченные территории Донбасса и Крыма. Но, по его мнению, за попытки отобрать остров Россия может ударить ядерным оружием.

Добавим, что у России один из крупнейших ядерных потенциалов, который включает 4 500 единиц. Большинство из них – оружие тактического поражения.

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