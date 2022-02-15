Запад выстоял только благодаря Украине, –Пионтковский

Украина стала лидером свободного мира. Именно наше государство защищает запад от российской агрессии.

Сам Запад для этого сделал очень мало. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

Обратите внимание Полномасштабная война России и Украины невозможна, – Пионтковский

Пионтковский: Украина показала себя лидером свободного мира

По его словам, признание Владимиром Путиным боевиков Запад будет воспринимать как очень серьезное преступление. Ведь когда глава Кремля примет соответствующее решение, то оно вызовет серьезную реакцию.

Украина показала себя лидером свободного мира. Запад выстоял только благодаря Украине. Он сделал для этого очень мало. Андрей Пионтковский Русский публицист

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Падение Украины – катастрофа для Запада

Пионтковский отметил, что за полгода Украина добилась серьезной поддержки США: оружие, угрозы санкциями, дипломатическая поддержка.

Сейчас Украина находится в совсем других отношениях и с Западом, и с Соединенными Штатами Америки, и с Организацией Североатлантического договора.

"В случае падения Украины это была бы катастрофа для Запада. Украина спасла свободный мир от путинской чумы", – отметил российский публицист.

Как мир помогает Украине на фоне агрессии России

Президент США Джо Байден выступил со срочным обращением. В нем он заявил, что если Россия начнет полномасштабное вторжение, то "Северный поток-2" не запустят. Также он пригрозил мощными санкциями.

Соединенные Штаты Америки отправили уже несколько партий оружия для нашего государства. Минобороны США ищет способ наземной доставки летального оружия.

Литва предоставит Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger, а также – портативные тепловизоры и другое оборудование.

Также Польша одобрила бесплатную передачу военной помощи для Вооруженных сил Украины, поддержав наше государство.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор враг в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

Как сохранять спокойствие на фоне угрозы / Инфографика 24 канала