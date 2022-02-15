Сам Захід для цього зробив дуже мало. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

Зверніть увагу Повномасштабна війна Росії і України неможлива, – Піонтковський

Піонтковський: Україна показала себе лідеркою вільного світу

За його словами, визнання Володимиром Путіним бойовиків Захід сприйматиме як дуже серйозний злочин. Адже коли глава Кремля ухвалить відповідне рішення, то воно викличе серйозну реакцію.

Україна показала себе лідеркою вільного світу. Захід вистояв тільки завдяки Україні. Він зробив для цього дуже мало. Андрій Піонтковський Російський публіцист

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Падіння України – катастрофа для Заходу

Піонтковський зауважив, що за пів року Україна добилась серйозної підтримки США: зброю, погрози санкціями, дипломатична підтримка.

Наразі Україна перебуває у зовсім інших відносинах і з Заходом, і зі Сполученими Штатами Америки, і з Організацією Північноатлантичного договору.

"У випадку падіння України це була б катастрофа для Заходу. Україна врятувала вільний світ від путінської чуми", – зауважив російський публіцист.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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Як світ допомагає Україні на тлі агресії Росії

Президент США Джо Байден виступив із терміновим зверненням. В ньому він заявив, що якщо Росія почне повномасштабне вторгнення, то "Північний потік-2" не запустять. Також він пригрозив потужними санкціями.

Сполучені Штати Америки відправили вже кілька партій зброї для нашої держави. Міноборони США шукає спосіб наземної доставки летальної зброї.

Литва надасть Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger, а також – портативні тепловізори та інше обладнання.

Також Польща схвалила безоплатну передачу військової допомоги для Збройних сил України, підтримавши нашу державу.



Як зберігати спокій на тлі загрози / Інфографіка 24 каналу