Сам Захід для цього зробив дуже мало. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Піонтковський: Україна показала себе лідеркою вільного світу

За його словами, визнання Володимиром Путіним бойовиків Захід сприйматиме як дуже серйозний злочин. Адже коли глава Кремля ухвалить відповідне рішення, то воно викличе серйозну реакцію.

Україна показала себе лідеркою вільного світу. Захід вистояв тільки завдяки Україні. Він зробив для цього дуже мало.

Андрій Піонтковський

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Падіння України – катастрофа для Заходу

Піонтковський зауважив, що за пів року Україна добилась серйозної підтримки США: зброю, погрози санкціями, дипломатична підтримка.

Наразі Україна перебуває у зовсім інших відносинах і з Заходом, і зі Сполученими Штатами Америки, і з Організацією Північноатлантичного договору.

"У випадку падіння України це була б катастрофа для Заходу. Україна врятувала вільний світ від путінської чуми", – зауважив російський публіцист.

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