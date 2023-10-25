"Это можно выполнить быстрее": почему Швеция затягивает с передачей истребителей Gripen

Процесс передачи Украины западной военной авиации продолжается. Но его можно было бы организовать побыстрее.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, заметив, что информационное освещение ситуации с подготовкой украинских пилотов и передачей соответствующих самолетов шло достаточно хаотично.

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Часто заявления по поводу сроков начала учений и передачи первых самолетов отличались. Военно-политические представители стран-союзников говорили по-разному.

Говорили о весне, потом говорили о начале лета. Даты отличались. Но потом прибавлялась американская позиция. По ней все же начали руководствоваться,

– отметил Романенко.

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Получит ли Украина шведские самолеты Gripen

Как отметил Романенко, иногда процесс передачи самолетов задерживается по политическим причинам. Сейчас есть надежда, что Швеция согласится передать Киеву самолеты Gripen, учитывая, что украинские пилоты получили разрешение на обучение на них.

Однако вполне вероятно, что этот процесс пока двигается медленно из-за позиции Венгрии. Ведь сначала Швеции нужно решить вопрос о вступлении в НАТО.

Если бы Швеция стала членом НАТО до конца года, вопрос передачи можно было бы быстро решить. Полагаю, что Gripen лучше приспособлены к нашим условиям, чем F-16. В целом есть информационное обеспечение и политический подход к решению вопроса передачи самолетов. В сущности, все можно было бы выполнить быстрее,

– заметил Романенко.

Шведские Gripen: коротко