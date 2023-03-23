"Красные линии – наше все": боец ВСУ объяснил, почему западная авиация у нас точно будет

Союзники Украины на Западе помогают нам в противостоянии с Россией. В Вооруженных Силах Украины убеждены, что помощь не ограничится танками и нам следует ожидать решения по боевой авиации.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог, боец ВСУ Кирилл Сазонов. Он добавил, что "красные линии", которые ставят союзники, ранее уже неоднократно "перечеркивались".

Смотрите также Почему Украине не дают ударные вертолеты: важный нюанс

Союзники давали вооружение для партизанской войны

Он рассказал, что Украина стала получать западные образцы вооружения задолго до начала полномасштабного вторжения России. Еще в 2018 году Украина получила первые комплекты ПТРК Javelin, а за несколько месяцев до начала войны союзники прислали нам много противотанкового оружия и зенитно-ракетных систем.

"Мы получали это из расчета, что это понадобится диверсантам и партизанам, ведь западные аналитики и разведка говорили, что Украина будет подавлена в течение недели. После этого начнется партизанская война", – подчеркнул Сазонов.

Украинский военный о предстоящем контрнаступлении: смотреть видео

По его словам, для партизанской войны не нужны артиллерия и танки, поэтому союзники предоставляли именно такую номенклатуру военного вооружения в начале войны.

"После того, как Украина выстояла, нам начали давать САУ (самоходные артиллерийские установки – 24 Канал), и здесь появилась первая красная линия – HIMARS, мол, их никто не даст", – добавил военный.

"Нет" сейчас – это не обязательно "нет" потом

Кирилл Сазонов отметил, что прежде чем получить серьезное военное вооружение продолжались переговоры с нашими союзниками, одновременно смотревшими за реакцией россиян. Так Украина получила первые две установки HIMARS, а впоследствии их становилось все больше и больше.

"Танки стали новой красной линией, после HIMARS. Нам говорили: берите БМП, БТР, потому что танк это уже наступательное вооружение. Танки получили, а теперь говорят, что авиации не будет: берите ПВО, закрывайте им небо, но авиацию не получите", – рассказал военный.

По словам Сазонова, украинцы поняли, что значит "нет" от союзников – это только "нет" в конкретный момент времени, а впоследствии Украина все же получит необходимую военную технику.

Что известно о поставках Украине западных истребителей